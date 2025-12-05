Slušaj vest

Takođe, osmi put je dodeljeno priznanje Rodno najsenzitivnija kompanija, a četvrti put i međunarodno priznanje WIPO IP

Enterprise Award.

Titulu "žena zmaj“ ove godine ponele su četiri preduzetnice, izabrane među 18 finalistkinja iz cele Srbije. Dobitnica glavne nagrade u kategoriji Izvozno orijentisana firma je Snežana Karanović, vlasnica privrednog društva Euro-Profil d.o.o. iz Beograda.

Glavnu nagradu u kategoriji Uspešan poslovni model dobila je dr Nataša Zlatarić, osnivač i direktor kompanije Euromedik, Beograd.

Pored glavnih nagrada, dodeljena su i sledeća specijalna priznanja: Specijalno priznanje za inovativnost Aleksandri Jović, suvlasnici i direktorki privrednog društva Galeb Electronics d.o.o., Šabac, Specijalno priznanje za cirkularnu ekonomiju Aleksandri Rašović, vlasnici preduzetničke radnje Amelles, Vrnjačka Banja.

Ovom prilikom, dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, izjavila je:

- Svaka godina donosi nove izazove, ali i nove priče o snazi i stvaralaštvu žena koje menjaju svet oko sebe. Udruženje poslovnih žena Srbije već 19 godina kroz manifestaciju Cvet uspeha za ženu zmaja promoviše najbolje među njima - one koje

inspirišu, pokreću i osnažuju druge. Ove godine naš fokus bio je na inovacijama: od cirkularne ekonomije i digitalne transformacije, do veštačke inteligencije i podrške ženskim startapovima. Podržale smo žene iz ruralnih sredina, promovisale investitorke, povezale generacije i poslale glas Srbije Evropi - sa jasnom porukom: žensko preduzetništvo ima budućnost. Jer Cvet uspeha za ženu zmaja nije samo nagrada. To je simbol hrabrosti, solidarnosti i upornosti. Zajedno gradimo svet u kome svaka žena ima priliku da procveta.

Foto: UPŽ Srbije

Osmi put priznanje Rodno najsenzitivnija kompanija dodeljeno je srednjim i velikim kompanijama koje primenjuju strategiju društveno odgovornog poslovanja i principe rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena i predstavljaju najbolje modele uključivanja žena u lance snabdevanja.

Prvo mesto pripalo je kompaniji A1 Srbija d.o.o., Beograd, drugo mesto dele JAF d.o.o., Nova Pazova i Belgrade Airport d.o.o., Beograd, dok su treće mesto osvojile kompanije Knauf Insulation d.o.o., Beograd i Erste Bank a.d., Novi Sad.

Foto: UPŽ Srbije

Četvrti put, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije, a pod pokroviteljstvom Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), dodeljeno je priznanje WIPO IP Enterprise Award firmi koja je u vlasništvu ili suvlasništvu žena, za izuzetna dostignuća u oblasti privredne primene intelektualne svojine. Dobitnica ovog priznanja za 2025. godinu je kompanija Pertini Toys d.o.o. iz Beograda, sa suvlasnicom Tamarom Đogo.

Osim glavnih nagrada i specijalnih priznanja, dodeljene su i zahvalnice pojedincima koji su se istakli u svojim oblastima poslovanja ili su na poseban način podržali rad Udruženja poslovnih žena Srbije.

U okviru događaja održana je ekskluzivna modna revija Dragane Ognjenović.