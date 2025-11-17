Slušaj vest

Zbog izuzetno velikog interesovanja, Ministarstvo privrede od danas nastavlja da prima zahteve u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2025. godini. Za ovu namenu obezbeđeno je dodatnih 134 miliona dinara, saopštilo je ministarstvo.

Cilj novog poziva, koji omogućava korišćenje dodatnih sredstava, jeste da što veći broj preduzetnica dobije priliku da pokrene ili unapredi svoj biznis.

Uslovi za konkurisanje ostaju identični kao i u konkursu objavljenom krajem septembra. To znači da pravo učešća imaju preduzetnice, kao i mikro i mala privredna društva registrovana u APR-u, pod uslovom da je žena osnivač, zakonski zastupnik ili poslovođa.

U slučaju da privredno društvo ima više osnivača, najmanje 50 odsto vlasničke strukture mora pripadati ženama.

Foto: Profimedia

Program omogućava finansiranje nabavke mašina, opreme, alata, nove računarske opreme, softverskih licenci, vozila namenjenih obavljanju delatnosti, transporta opreme, sirovina i proizvoda, kao i drugih prevoznih sredstava uključenih u proces proizvodnje i pružanja usluga. Takođe se mogu finansirati radovi tekućeg održavanja ili adaptacije poslovnog i proizvodnog prostora, u iznosu do 1,5 miliona dinara.

Pravna lica i preduzetnice koje ispune uslove mogu dobiti bespovratna sredstva u visini do 50 odsto vrednosti investicije, a maksimalno 1,5 miliona dinara.

Preostali deo ulaganja finansira se iz sopstvenih sredstava ili putem kredita Fonda za razvoj, sa rokom otplate do pet godina, grejs periodom do jedne godine i kamatnom stopom u skladu sa programom fonda, 1,5 odsto godišnje uz garanciju banke ili 2,5 odsto sa drugim sredstvima obezbeđenja, uz valutnu klauzulu.

Foto: Screenshot RTS

Konkurs za vinare

Ministarka privrede Adrijana Mesarović pozvala je i vinare da se prijave na poseban konkurs koji je takođe otvoren danas i namenjen upravo njima.

- Pozivam sva mikro i mala preduzeća, preduzetnike, ali ovoga puta i poljoprivredna gazdinstva da podnesu prijave. Obezbedili smo dodatnih 150 miliona dinara i omogućili bespovratna sredstva do 5 miliona dinara. Procenat bespovratnih sredstava rangirali smo drugačije kako bismo dodatno podstakli posebne kategorije. Registrovanim proizvođačima vina i preduzećima u razvijenim opštinama obezbeđujemo 50 odsto bespovratnih sredstava, u nerazvijenim opštinama 55 odsto, a 60 odsto za proizvođače vina koji najmanje 30 odsto prihoda ostvaruju iz izvoza, kao i za žene vlasnice vinarija. Preostali deo sredstava takođe se obezbeđuje putem Fonda za razvoj - navela je Mesarović.