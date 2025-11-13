Slušaj vest

Od 2026. godine, broj onih koji ispunjavaju uslove za pomoć biće proširen, a subvencije mogu dostići i do 1.200 evra godišnje.

Donja Austrija povećava granice prihoda

Od januara 2026. u Donjoj Austriji biće povećane granice prihoda za one koji imaju pravo na pomoć za putovanje na posao. Pokrajina tako reaguje na rastuće troškove života i želi da pruži veću finansijsku podršku zaposlenima koji svakodnevno voze do radnog mesta.

Trenutno subvencija, uz dodatni eko-bonus, iznosi do 1.200 evra godišnje. Program će se ponovo sprovoditi i naredne godine.

Nove granice prihoda biće sledeće:

Za samca: do 2.200 evra bruto mesečno (umesto dosadašnjih 2.000 evra);

za samohranog roditelja sa jednim detetom, kao i za parove: do 3.960 evra (umesto 3.600 evra);

za parove sa barem jednim detetom: do 4.840 evra (umesto 4.400 evra).

Za svako dodatno dete granica prihoda raste za 880 evra, što je 80 evra više nego do sada. Ostaje uslov da podnosilac zahteva ima prebivalište u Donjoj Austriji i da putuje najmanje 25 kilometara do posla.

Prijave se podnose isključivo putem interneta, a oni koji koriste javni prevoz dobijaju dodatni eko-bonus od 20%. Iznos subvencije zavisi od udaljenosti između mesta stanovanja i posla – dodeljuju se četiri evra po kilometru (računa se povratno putovanje) dnevno. Maksimalni iznos je 1.000 evra godišnje, odnosno 1.200 evra sa eko-bonusom.

Gornja Austrija – do 421 evro

U Gornjoj Austriji radnici i ove godine mogu da dobiju pomoć do 421 evro. Zahtevi se podnose na zvaničnom sajtu pokrajinske vlade, a prijave su otvorene od marta 2025. do 28. februara 2026.

Visina pomoći zavisi od udaljenosti:

218 evra za put od 25 km i više,

306 evra za put od 50 km i više,

421 evro za put od 75 km i više godišnje. Štajerska – do 389 evra

U Štajerskoj se subvencija za putne troškove isplaćuje retroaktivno za prethodnu godinu – ove godine za 2024. Maksimalni iznos je 389 evra po radniku, a prosečna prošlogodišnja isplata iznosila je oko 120 evra.

Uslovi: glavno prebivalište u Štajerskoj, godišnji prihod do 35.000 evra i najmanje 25 km do posla (u jednom pravcu). Rok za prijavu je 31. decembar 2025.

Koruška – do 825 evra

U Koruškoj radnici mogu ponovo da zatraže nadoknadu za prethodnu godinu. Potrebno je da imaju glavno prebivalište u pokrajini i da svakodnevno putuju najmanje pet kilometara u jednom pravcu.