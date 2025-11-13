Stiže 1.200 evra za više od pola miliona Srba: Program će se sprovesti i naredne godine
Od 2026. godine, broj onih koji ispunjavaju uslove za pomoć biće proširen, a subvencije mogu dostići i do 1.200 evra godišnje.
Donja Austrija povećava granice prihoda
Od januara 2026. u Donjoj Austriji biće povećane granice prihoda za one koji imaju pravo na pomoć za putovanje na posao. Pokrajina tako reaguje na rastuće troškove života i želi da pruži veću finansijsku podršku zaposlenima koji svakodnevno voze do radnog mesta.
Trenutno subvencija, uz dodatni eko-bonus, iznosi do 1.200 evra godišnje. Program će se ponovo sprovoditi i naredne godine.
Nove granice prihoda biće sledeće:
Za samca: do 2.200 evra bruto mesečno (umesto dosadašnjih 2.000 evra);
za samohranog roditelja sa jednim detetom, kao i za parove: do 3.960 evra (umesto 3.600 evra);
za parove sa barem jednim detetom: do 4.840 evra (umesto 4.400 evra).
Za svako dodatno dete granica prihoda raste za 880 evra, što je 80 evra više nego do sada. Ostaje uslov da podnosilac zahteva ima prebivalište u Donjoj Austriji i da putuje najmanje 25 kilometara do posla.
Prijave se podnose isključivo putem interneta, a oni koji koriste javni prevoz dobijaju dodatni eko-bonus od 20%. Iznos subvencije zavisi od udaljenosti između mesta stanovanja i posla – dodeljuju se četiri evra po kilometru (računa se povratno putovanje) dnevno. Maksimalni iznos je 1.000 evra godišnje, odnosno 1.200 evra sa eko-bonusom.
Gornja Austrija – do 421 evro
U Gornjoj Austriji radnici i ove godine mogu da dobiju pomoć do 421 evro. Zahtevi se podnose na zvaničnom sajtu pokrajinske vlade, a prijave su otvorene od marta 2025. do 28. februara 2026.
Visina pomoći zavisi od udaljenosti:
- 218 evra za put od 25 km i više,
- 306 evra za put od 50 km i više,
- 421 evro za put od 75 km i više godišnje.
Štajerska – do 389 evra
U Štajerskoj se subvencija za putne troškove isplaćuje retroaktivno za prethodnu godinu – ove godine za 2024. Maksimalni iznos je 389 evra po radniku, a prosečna prošlogodišnja isplata iznosila je oko 120 evra.
Uslovi: glavno prebivalište u Štajerskoj, godišnji prihod do 35.000 evra i najmanje 25 km do posla (u jednom pravcu). Rok za prijavu je 31. decembar 2025.
Koruška – do 825 evra
U Koruškoj radnici mogu ponovo da zatraže nadoknadu za prethodnu godinu. Potrebno je da imaju glavno prebivalište u pokrajini i da svakodnevno putuju najmanje pet kilometara u jednom pravcu.
Granica prihoda iznosi 31.680 evra za one koji koriste privatno vozilo i 35.000 evra za one koji putuju javnim prevozom. Maksimalni iznos subvencije je 825 evra godišnje, a prijave se podnose preko sajta Radničke komore Koruške.
BiznisKurir/Fenix