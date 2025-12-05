Slušaj vest

Usvojen je Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, koji će omogućiti većini vlasnika bespravnih objekata da ozakone svoju imovinu i da dobiju pravnu sigurnost.

Advokat Ksenija Majkić iznela je detaljnu analizu novog zakona gostujući na Kurir televiziji.

- Pitanje legalizacije je aktuelno godinama unazad, a ovde je reč o novom propisu koji se definiše na malo drugačiji način, a cilj je da se ubrza ceo postupak. Ovaj dokument ne spominje ozakonjenje ili legalizaciju, nego govori o evidentiranju i upisu prava vlasništva u registar nepokretnosti. Postupak je donet po hitnom postupku, nije bilo javne rasprave, pa ćemo tek kroz praksu da vidimo kakvi će problemi da nastupe, a ima nekoliko manjkavosti kada se čita sam dokument - započela je Majkić.

Advokat uživo u emisiji otkrio: Postupak je donet po hitnom postupku, nije bilo javne rasprave Izvor: Kurir televizija

Sistem digitalizacije

- Ulazi se u sistem digitalizacije, pa se prijave sada podnose preko digitalne platforme preko agencije za prostorno planiranje i urbanizam. To će da funkcioniše jednostavno. Naknade su od 100 do 1.000 evra, postoje skale koje to određuju. Ako ta naknada ne bude plaćena u startu, a agencija utvrdi da ima osnova, ona stavi zabeležbu da se ne može raspolagati sa nepokretnošću dok naknada ne bude plaćena.

Majkić je rekla da se svi postupci od ranije obustavljaju posle ovog zakona.

- Donosi se kolektivno rešenje, a to znači da prestaje da važi, primenjuje se na sve. U problemu će biti lica koja ne podnesu nove zahteve. Trebalo bi da postoji saradnja agencije i lokalne samouprave koja će imati obavezu da dostavlja dokumentaciju koja je podneta ranije, a kroz zakon se definiše da će ta lica proći obuke i da će biti poslata agenciji.

Koja dokumentacija vam je potrebna po novom Zakonu o legalizaciji i koju su benefiti električnog podnošenja prijava, pročitajte u našem odvojenom tekstu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.