Slušaj vest

Građanin iz Sremske Mitrovice, koji je dug prema banci izmirivao dobrovoljno i u ratama, ostao je zatečen kada je krajem 2025. godine saznao da mu je upisana hipoteka na nepokretnosti i vozilu, iako je, kako kaže, dug bio plaćen.

Dug je tokom 2024. i 2025. godine izmirivan kontinuirano, uz znanje poverioca, a uplate su vršene po instrukcijama koje je dobijao i od punomoćnika banke i od javnog izvršitelja.

– Sve sam radio kako su mi rekli. Imao sam dokaze o uplati, potvrde, mejlove. U jednom trenutku mi je rečeno da je glavni dug u potpunosti izmiren, a platio sam i poslednje troškove od 2.424,69 dinara – kaže on.

„Mislio sam da je sve gotovo“

Nakon uplate poslednjeg iznosa, smatrao je da je izvršni postupak završen. Međutim, u decembru 2025. godine dobija obaveštenje da su nad njegovom imovinom uvedene mere obezbeđenja.

– Nije bilo prinudne naplate, nije bilo plenidbe, nije bilo prodaje imovine. Dug se plaćao. I onda sam video da mi je stavljena hipoteka – navodi sagovornik.

Stambeni kredit Foto: Shuttershtock

Tek tada, kako kaže, shvata da plaćanje duga ne znači automatski i kraj izvršnog postupka.

Sve mora napismeno

U početku je pokušavao da razjasni situaciju razgovorima i odlascima, ali bez konkretnog rezultata. Zatim odlučuje da se obrati isključivo pisanim putem.

U mejlu je naveo:

tok uplata,

činjenicu da je glavni dug izmiren,

da nije bilo prinudne naplate,

i zahtev za pojašnjenje osnova za hipoteku i njeno uklanjanje.

– Nema smisla odlaziti i objašnjavati. U ovom postupku važi samo ono što je napisano – kaže on.

Posle mejla – hipoteka skinuta

Nakon što je poslao obrazloženi mejl, stigao je odgovor: hipoteka je skinuta.

Bez dodatnih zahteva i bez daljih sporova.

– Tek tada mi je postalo jasno koliko je važno da sve ide mejlom ili u pisanom obliku. Ako nema traga na papiru, kao da se ništa nije desilo – dodaje sagovornik.

Ako se i vama desi isto Ne oslanjajte se na usmene dogovore

Tražite pisanim putem tačno stanje duga

Posebno tražite zaključenje izvršnog postupka

Kontrolišite i osporavajte troškove ako su nejasni

Čuvajte sve potvrde i mejlove Jer, kako pokazuje ovaj slučaj, u izvršenju važi samo ono što je napisano.

Iz svog slučaja izvlači jasnu poruku:

– Plaćen dug nije isto što i završen postupak. Dok predmet formalno postoji, postoji i rizik. Zato sve mora da se traži napismeno – stanje duga, zaključenje predmeta, skidanje tereta.

Njegov slučaj, kako kaže, nije ispričan da bi nekoga optužio, već da bi upozorio druge da u izvršnim postupcima ne postoji prećutni završetak.

AKO VAM SE DESI ISTO

Ne oslanjajte se na usmene dogovore

Tražite pisanim putem tačno stanje duga

Posebno tražite zaključenje izvršnog postupka

Kontrolišite i osporavajte troškove ako su nejasni

Čuvajte sve potvrde i mejlove

Jer, kako pokazuje ovaj slučaj, u izvršenju važi samo ono što je napisano.