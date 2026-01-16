Slušaj vest

Iako sve veći broj penzionera u Srbiji razmišlja o podizanju kredita, bilo za nepredviđene troškove, pomoć porodici ili refinansiranje dugova, mnogima i dalje nije jasno kolika je minimalna penzija potrebna da bi kredit bio odobren.

Odgovor na ovo pitanje, međutim, nije jednoznačan. U Srbiji ne postoji zakonski definisana minimalna penzija koja automatski omogućava penzionerima dobijanje kredita. Odluka o odobravanju zajma prepuštena je poslovnoj politici svake banke ponaosob, kao i proceni kreditne sposobnosti klijenta.

Na osnovu dostupnih informacija, u praksi se kao donja granica najčešće navodi mesečna penzija u rasponu od 12.000 do 25.000 dinara, pri čemu tačan iznos zavisi od visine kredita, perioda otplate i mesečne rate. U određenim situacijama moguće je dobiti kredit i sa nižim primanjima, ali tada se uglavnom radi o manjem iznosu ili kraćem roku vraćanja.

Presudan faktor nije sama visina penzije, već odnos između mesečne rate i ukupnih mesečnih prihoda. Banke najčešće ne dozvoljavaju da obaveza po osnovu kredita prelazi 30 do 50 procenata penzije, kako bi se smanjio rizik od problema u otplati.

Pored toga, banke proveravaju da li penzioner već ima postojeće kredite ili druge finansijske obaveze. Važan kriterijum predstavlja i starosna dob, budući da većina banaka zahteva da korisnik kredita u trenutku isplate poslednje rate ne bude stariji od 75 do 80 godina. Ovo ograničenje često utiče na maksimalni rok otplate, naročito kod starijih penzionera.

Uobičajeni uslovi za odobravanje kredita podrazumevaju redovno primanje penzije, urednu kreditnu istoriju i saglasnost da se mesečna rata automatski naplaćuje sa računa na koji se penzija uplaćuje. U slučajevima kada visina penzije nije dovoljna, banke mogu zahtevati dodatno obezbeđenje ili jemca.

Stručnjaci preporučuju penzionerima da se pre zaduživanja detaljno informišu, uporede različite ponude i pažljivo procene da li će im, nakon izmirenja mesečne rate, ostati dovoljno sredstava za svakodnevne životne potrebe.

Iako kredit često deluje kao brzo i jednostavno rešenje, reč je o dugoročnoj obavezi koja zahteva dodatni oprez, posebno kada su u pitanju fiksni i ograničeni prihodi.