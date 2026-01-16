Slušaj vest

Porodična penzija je jedan od ključnih oblika socijalne zaštite, a važeći propisi tačno određuju ko može da ostvari ovo pravo, pod kojim uslovima i u kom iznosu.

Na porodičnu penziju imaju pravo članovi porodice preminulog korisnika starosne ili invalidske penzije, kao i porodica osiguranika koji je u trenutku smrti ispunjavao uslove za penziju ili je imao najmanje pet godina staža osiguranja.

Ako je smrt nastupila kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, pravo na porodičnu penziju se ostvaruje bez obzira na dužinu ostvarenog staža, saopštava Fond PIO.

Supružnici i vanbračni partneri

Pravo na porodičnu penziju mogu da ostvare bračni i vanbračni partneri, ukoliko je brak ili vanbračna zajednica trajala najmanje tri godine, ili ako sa preminulim imaju zajedničko dete, bez obzira na dužinu trajanja zajednice.

Udova može da ostvari pravo ako je ispunjen neki od sledećih uslova:

da je do smrti supružnika navršila 53 godine života,

da je do smrti ili u roku od godinu dana nakon smrti postala potpuno nesposobna za rad,

da ima jedno ili više dece koja ostvaruju pravo na porodičnu penziju i da obavlja roditeljsku dužnost.

Udova koja ima najmanje 45 godina, ali još nije navršila 53, pravo na porodičnu penziju stiče kada napuni 53 godine.

Udovac može da ostvari pravo na porodičnu penziju ako:

je do smrti supružnika navršio 58 godina života,

je do smrti ili u roku od godinu dana postao potpuno nesposoban za rad,

ima decu koja ostvaruju pravo na porodičnu penziju i o kojima se stara.

Udovac koji tokom korišćenja porodične penzije navrši 58 godina, zadržava to pravo trajno.

Prava dece

Deca, bez obzira da li su rođena u braku ili van braka, kao i usvojena deca, pastorčad, unučad, braća, sestre i druga izdržavana deca, imaju pravo na porodičnu penziju:

do navršene 15. godine života,

do 20. godine ako se redovno školuju u srednjoj školi,

do 26. godine ukoliko su studenti,

bez starosnog ograničenja ako su trajno nesposobna za samostalan život i rad.

U slučaju prekida školovanja zbog bolesti ili služenja vojnog roka, pravo se produžava u skladu sa zakonom.

Pravo roditelja

Roditelji preminulog (otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelji) mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju ako su bili izdržavani od strane preminulog i ako ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

muškarci su navršili 65 godina,

žene su navršile 60 godina,

ili su potpuno nesposobni za rad.

Visina porodične penzije

Iznos porodične penzije zavisi od broja članova porodice koji ostvaruju pravo:

70 odsto penzije za jednog korisnika,

80 odsto za dva korisnika,

90 odsto za tri korisnika,

100 odsto za četiri ili više korisnika.

Deca koja su ostala bez oba roditelja mogu koristiti penziju po oba osnova, ali ukupan iznos ne može preći zakonom propisani maksimum.

Kada se isplata obustavlja

Isplata porodične penzije se prekida ako korisnik zasnuje osiguranje, osim u slučaju kada je ugovorena mesečna naknada niža od najniže osnovice za osiguranje zaposlenih.

Zahtev za ostvarivanje prava na porodičnu penziju podnosi se nadležnoj filijali Fonda PIO, prema poslednjem mestu osiguranja ili prebivalištu preminulog. Uz zahtev je potrebno priložiti propisanu dokumentaciju, kao što su izvodi iz matičnih knjiga, dokazi o školovanju, medicinska dokumentacija i dokazi o stažu.

Isplata se vrši na tekući ili devizni račun korisnika, preko ustanove u kojoj je korisnik smešten ili putem ovlašćenog lica.