Prijava penzionera za besplatan boravak u banjama u Srbiji tokom 2026. godine počela je juče, a pravo na ovu privilegiju imaju svi penzioneri čija penzija ne prelazi 56.834 dinara.

Osim korisnika starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem na teritoriji Srbije, pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama imaju i oni penzioneri koji ostvaruju penziju po domaćim propisima, a pored toga primaju i penziju iz inostranstva, ali samo pod uslovom da im ukupna primanja ne prelaze označeni iznos od 56.834 dinara.

A da bi ostvarili pravo na ovaj vid državne pomoći najstariji sugrađani moraju uz prijavu da pripreme propisanu dokumentaciju.

Poterbna dokumentacija za besplatne banje:

  • popunjenu prijavu sa izjavom na propisanom obrascu, u kojoj se navodi željena ustanova za rehabilitaciju, potvrđuje da korisnik nema druga lična primanja i da nije koristio rehabilitaciju po ovom osnovu u periodu od 2020. do 2025. godine
  • penzioni ček
  • dokaz o visini penzije iz inostranstva, ukoliko postoji
  • saglasnost da Fond u ime korisnika zaključi ugovor sa ustanovom u kojoj će se koristiti rehabilitacija
  • raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje, pri čemu ona nije obavezna

Rehabilitacija se sprovodi u trajanju od 10 dana, a pravo na nju imaju penzioneri koji ispunjavaju određene uslove u vezi sa vrstom i visinom penzije.

Kurir Biznis

