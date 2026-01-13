Slušaj vest

Ivan Serdar, direktor Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje, u razgovoru za RTL Danas rekao je da se penalizacija za prevremeno penzionisanje ukida nakon 70. godine života.

Sve više penzionera radi

Govoreći o sve većem broju penzionera koji rade, rekao je da je vidljivo da brojke iz godine u godinu rastu. „Prema našim zvaničnim podacima, u decembru prošle godine imali smo oko 37 hiljada takvih korisnika, a godinu ranije oko 32.500. To znači da se za godinu dana broj povećao za oko 4.500 korisnika.

S obzirom na nove zakonske odredbe koje stupaju na snagu od 1. januara, a koje omogućavaju rad sa punim radnim vremenom uz isplatu 50 odsto penzije, kao i uključivanje novih kategorija korisnika – zanatlija i osoba koje obavljaju samostalne profesionalne delatnosti – može se očekivati da će te brojke biti još veće.“

Ukidanje penalizacije povećava penzije

Kada je reč o penalizaciji, Serdar je rekao da će oko 127 hiljada korisnika dobiti u proseku 56 evra višu penziju. „Prema zakonu, Zavod je obavezan da nove iznose penzija utvrdi do kraja marta, a važno je naglasiti da korisnici ne moraju da podnose nikakve zahteve – sve će se sprovesti automatski po službenoj dužnosti.“

Ceo proces bi trebalo da bude završen do kraja marta. Svim korisnicima kojima pravo pripada od 1. januara biće isplaćene i razlike za januar i februar.

Veće penzije dobiće i drugi penzioneri. Naime, predviđeno je i redovno usklađivanje penzija od 1. januara 2026. godine, a novim Zakonom o penzijskom osiguranju promenjena je i formula usklađivanja, koja je sada povoljnija za penzionere. Indeksi se posmatraju u odnosu 85 prema 15.

"Prema našim projekcijama, usklađivanje za prvo polugodište iznosi između 2,1 i 2,2 odsto, što je oko 14 evra u apsolutnom iznosu. Zvanične podatke objavićemo nakon odluke Upravnog odbora, koja će biti početkom marta, nakon što dobijemo zvanične podatke Državnog zavoda za statistiku.“