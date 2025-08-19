Doprinosi bi mogli da porastu na 22 odsto do 2050. godine.

Novim Zakon o penzijskom osiguranju u Hrvatskoj uveden je niz novina među kojima je ukidanje penala za prevremenu starosnu penziju, uvođenje godišnjeg dodatka penziji za sve korisnike, kao i nova stopa usklađivanja penzija.

Zakon je, kako se navodi u "Glasu osiguranika", glasilu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije stupio na snagu 1. jula ove godine, s tim što će neke odredbe ovog zakona početi da se primenjuju 1. januara 2026.godine.

Stopa usklađivanja penzija utvrđuje se kao zbir stope promene indeksa potrošačkih cena i indeksa rasta plata u odnosu 85:15, prema povoljnijem indeksu a dodatni staž za svako rođeno ili usvojeno dete povećan je sa sadašnjih šest na 12 meseci.

Zakon propisuje da se dodatni staž dodaje penzijskom stažu za određivanje penzije i za tradicionalne i za srodničke hranitelje koji pružaju hraniteljske usluge duže od 10 godina.

Minimalna penzija je povećana sa sadašnjih 103 na 106 procenata trenutne vrednosti penzije, a novim zakonom je takođe uveden godišnji dodatak penziji, i to za sve korisnike, bez obzira na visinu penzije.

Iznos ovog dodatka utvrđuje se prema punim godinama penzijskog staža za obračun iznosa penzije, a za korisnike čija se penzija utvrđuje bez uzimanja u obzir penzijskog staža, utvrđen je minimalni period od 15 godina za utvrđivanje godišnjeg dodatka.

Dodatak će se isplaćivati u decembru. Od 1. januara 2026. godine, između ostalog, biće ukinuti takozvani penali za odlazak u prevremenu starosnu penziju, i to od prvog dana narednog meseca u kojem korisnik penzije navrši 70 godina života.

Za korisnike čija se penzija utvrđuje primenom početnog faktora manjeg od 1,0, Hrvatski zavod za penzijsko osiguranje će po službenoj dužnosti, bez donošenja rešenja, utvrditi penziju bez smanjenja početnog faktora, počev od 1. januara 2026, najkasnije do 31. marta 2026. godine.

Ukidanje penalizacije odnosi se i na postojeće korisnike koji će propisanu starost navršiti pre 1. januara 2026. godine.