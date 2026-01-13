Slušaj vest

Penzioneri čija ukupna mesečna primanja ne prelaze  56.834 dinara mogu tokom 2026. godien besplatno boraviti 10 dana u jednoj od banja u Srbiji. 

Prijava za besplatnu rehabilitaciju u banjama počela je juče i traje do 28. januara, a pravo na ovu privilegiju imaju svi penzioneri čija penzija ne prelazi 56.834 dinara.

Osim korisnika starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem na teritoriji Srbije, pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama imaju i oni penzioneri koji ostvaruju penziju po domaćim propisima, a pored toga primaju i penziju iz inostranstva, ali samo pod uslovom da im ukupna primanja ne prelaze označeni iznos od 56.834 dinara.

Ovo je spisak banja za koje se penzioneri mogu prijaviti: 

Filijala Vranje

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vranjska Banja", Vranje;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bujanovac", Bujanovačka Banja;
3. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer", Sijarinska Banja, Medveđa;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", Prolom Banja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", PC Lukovska Banja;
7. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom banja", PC Kuršumlijska banja.

Filijala Leskovac

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer", Sijarinska Banja, Medveđa;
2. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", Prolom Banja;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vranjska Banja", Vranje;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bujanovac", Bujanovačka Banja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", PC Lukovska Banja;
7. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom banja", PC Kuršumlijska banja.

Filijala Prokuplje

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", Prolom Banja;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", PC Lukovska Banja;
3. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
4. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom banja", PC Kuršumlijska banja.

Filijala Niš

1. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", Prolom Banja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", PC Lukovska Banja;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer", Sijarinska Banja, Medveđa;
5. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bujanovac", Bujanovačka Banja;
7. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vranjska Banja", Vranje;
8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom banja", PC Kuršumlijska banja.

Filijala Pirot

1. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", Prolom Banja;
3. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad", Gamzigradska banja, Zaječar;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom banja", PC Kuršumlijska banja.

Filijala Kruševac

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Ribarska Banja;
2. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
3. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
5. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš.

Filijala Ćuprija

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
2. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad", Gamzigradska banja, Zaječar;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Ribarska Banja;
5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
6. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
7. Institut za rehabilitaciju Beograd "Selters", Mladenovac.

Filijala Zaječar

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad", Gamzigradska banja, Zaječar;
2. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Ribarska Banja;
4. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja.

Filijala Bor

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad", Gamzigradska banja, Zaječar;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Ribarska Banja;
4. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
6. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja.

Filijala Kragujevac

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja", Aranđelovac;
2. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča", Gornja Trepča;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
5. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Ribarska Banja;
7. Institut za rehabilitaciju Beograd "Selters", Mladenovac;
8. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
9. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja-Bogutovačka banja -"Mineral";
10. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja",
Bogutovačka banja-Mataruška banja- "Termal".

Filijala Kraljevo

1. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
2. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča", Gornja Trepča;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Ribarska Banja;
6. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja-Bogutovačka banja -"Mineral";
8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja-Mataruška banja- "Termal".

Filijala Čačak

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča", Gornja Trepča;

3. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
4. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
5. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
6. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja-Bogutovačka banja -"Mineral";
7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja- Mataruška banja- "Termal".

Filijala Užice

1. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča", Gornja Trepča;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;
5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
6. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
7. Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti, Novi Pazar;
8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačkabanja-Bogutovačka banja -"Mineral";
9. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja-Mataruška banja- "Termal".

Filijala Valjevo

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča", Gornja Trepča;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
5. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
6. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja-Bogutovačka banja -"Mineral";
8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja- Mataruška banja- "Termal".

Filijala Šabac

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Termal", Vrdnik;
3. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
4. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
6. Institut za rehabilitaciju Beograd "Selters", Mladenovac.

Filijala Kosovska Mitrovica

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Termal", Vrdnik;
3. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
4. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", Prolom Banja;
7. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", PC Lukovska Banja;
8. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Kanjiža", Kanjiža;
10. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja",
Bogutovačka banja-Bogutovačka banja -"Mineral";
11. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja",
Bogutovačka banja-Mataruška banja- "Termal";
12. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom banja", PC Kuršumlijska banja.

Filijala Smederevo

1. Institut za rehabilitaciju Beograd "Selters", Mladenovac;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja", Aranđelovac;
3. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
5. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja-Bogutovačka banja -"Mineral";
8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja- Mataruška banja- "Termal".

Filijala Požarevac

1. Institut za rehabilitaciju Beograd "Selters", Mladenovac;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja", Aranđelovac;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
5. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
6. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja.

Filijala Novi Pazar

1. Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti, Novi Pazar;
2. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča", Gornja Trepča;
5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja.

Filijala Beograd

1. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
2. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
3. Institut za rehabilitaciju Beograd "Selters", Mladenovac;
4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
5. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
6. Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja "Dr Borivoje Gnjatić", Stari
Slankamen;
7. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Rusanda", Melenci;
8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;
9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja", Aranđelovac;
10. Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti, Novi Pazar;
11. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Ribarska Banja;
12. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
13. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
14. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad", Gamzigradska banja, Zaječar;
15. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vranjska Banja", Vranje;
16. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Kanjiža", Kanjiža;
17. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bujanovac", Bujanovačka Banja;
18. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer", Sijarinska Banja, Medveđa;
19. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Junaković", Apatin;
20. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Termal", Vrdnik;
21. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
22. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", Prolom Banja;
23. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", PC Lukovska Banja;
24. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča", Gornja Trepča;
25. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja",
Bogutovačka banja-Bogutovačka banja -"Mineral";
26. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja",
Bogutovačka banja- Mataruška banja- "Termal";
27. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom banja", PC Kuršumlijska banja.

Filijale na teritoriji Vojvodine

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Junaković", Apatin;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Kanjiža", Kanjiža;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Termal", Vrdnik;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Rusanda", Melenci;
5. Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja "Dr Borivoje Gnjatić", Stari
Slankamen.

Biznis Kurir

Ne propustitePenzionerOvi papiri su potrebni za besplatne banje: Uz jednostavnu prijavu još samo četiri dokumenata su neophodna
Žena liste papire na stolu
PenzionerPOČELA PRIJAVA PENZIONERA ZA BESPLATNE BANJE! Pravo na neko od 26 lečilišta imaju svi čija su primanja niža od 50.683 dinara
collage copy.jpg
PenzionerKO ĆE BESPLATNO U NEKU OD 25 BANJA? Objavljena rang lista korisnika penzija koji će o trošku PIO fonda ići na rehabilitaciju
Stariji par šeta ulicom
DruštvoNAVALA PENZIONERA NA BESPLATNE BANJE: Svega trećina najstarijih građana će odmarati o trošku PIO fonda
Penzioneri u bazenu