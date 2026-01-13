Penzioneri, u ovih 27 banja možete da idete besplatno: Detaljan spisak po regionalnim filijalama Fonda PIO
Penzioneri čija ukupna mesečna primanja ne prelaze 56.834 dinara mogu tokom 2026. godien besplatno boraviti 10 dana u jednoj od banja u Srbiji.
Prijava za besplatnu rehabilitaciju u banjama počela je juče i traje do 28. januara, a pravo na ovu privilegiju imaju svi penzioneri čija penzija ne prelazi 56.834 dinara.
Osim korisnika starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem na teritoriji Srbije, pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama imaju i oni penzioneri koji ostvaruju penziju po domaćim propisima, a pored toga primaju i penziju iz inostranstva, ali samo pod uslovom da im ukupna primanja ne prelaze označeni iznos od 56.834 dinara.
Ovo je spisak banja za koje se penzioneri mogu prijaviti:
Filijala Vranje
1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vranjska Banja", Vranje;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bujanovac", Bujanovačka Banja;
3. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer", Sijarinska Banja, Medveđa;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", Prolom Banja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", PC Lukovska Banja;
7. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom banja", PC Kuršumlijska banja.
Filijala Leskovac
1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer", Sijarinska Banja, Medveđa;
2. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", Prolom Banja;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vranjska Banja", Vranje;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bujanovac", Bujanovačka Banja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", PC Lukovska Banja;
7. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom banja", PC Kuršumlijska banja.
Filijala Prokuplje
1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", Prolom Banja;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", PC Lukovska Banja;
3. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
4. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom banja", PC Kuršumlijska banja.
Filijala Niš
1. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", Prolom Banja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", PC Lukovska Banja;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer", Sijarinska Banja, Medveđa;
5. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bujanovac", Bujanovačka Banja;
7. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vranjska Banja", Vranje;
8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom banja", PC Kuršumlijska banja.
Filijala Pirot
1. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", Prolom Banja;
3. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad", Gamzigradska banja, Zaječar;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom banja", PC Kuršumlijska banja.
Filijala Kruševac
1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Ribarska Banja;
2. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
3. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
5. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš.
Filijala Ćuprija
1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
2. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad", Gamzigradska banja, Zaječar;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Ribarska Banja;
5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
6. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
7. Institut za rehabilitaciju Beograd "Selters", Mladenovac.
Filijala Zaječar
1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad", Gamzigradska banja, Zaječar;
2. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Ribarska Banja;
4. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja.
Filijala Bor
1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad", Gamzigradska banja, Zaječar;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Ribarska Banja;
4. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
6. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja.
Filijala Kragujevac
1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja", Aranđelovac;
2. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča", Gornja Trepča;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
5. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Ribarska Banja;
7. Institut za rehabilitaciju Beograd "Selters", Mladenovac;
8. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
9. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja-Bogutovačka banja -"Mineral";
10. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja",
Bogutovačka banja-Mataruška banja- "Termal".
Filijala Kraljevo
1. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
2. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča", Gornja Trepča;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Ribarska Banja;
6. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja-Bogutovačka banja -"Mineral";
8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja-Mataruška banja- "Termal".
Filijala Čačak
1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča", Gornja Trepča;
3. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
4. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
5. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
6. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja-Bogutovačka banja -"Mineral";
7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja- Mataruška banja- "Termal".
Filijala Užice
1. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča", Gornja Trepča;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;
5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
6. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
7. Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti, Novi Pazar;
8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačkabanja-Bogutovačka banja -"Mineral";
9. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja-Mataruška banja- "Termal".
Filijala Valjevo
1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča", Gornja Trepča;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
5. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
6. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja-Bogutovačka banja -"Mineral";
8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja- Mataruška banja- "Termal".
Filijala Šabac
1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Termal", Vrdnik;
3. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
4. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
6. Institut za rehabilitaciju Beograd "Selters", Mladenovac.
Filijala Kosovska Mitrovica
1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Termal", Vrdnik;
3. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
4. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", Prolom Banja;
7. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", PC Lukovska Banja;
8. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Kanjiža", Kanjiža;
10. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja",
Bogutovačka banja-Bogutovačka banja -"Mineral";
11. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja",
Bogutovačka banja-Mataruška banja- "Termal";
12. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom banja", PC Kuršumlijska banja.
Filijala Smederevo
1. Institut za rehabilitaciju Beograd "Selters", Mladenovac;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja", Aranđelovac;
3. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
5. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja-Bogutovačka banja -"Mineral";
8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja", Bogutovačka
banja- Mataruška banja- "Termal".
Filijala Požarevac
1. Institut za rehabilitaciju Beograd "Selters", Mladenovac;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja", Aranđelovac;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
5. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
6. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja.
Filijala Novi Pazar
1. Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti, Novi Pazar;
2. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča", Gornja Trepča;
5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja.
Filijala Beograd
1. Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš;
2. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor",
Čajetina;
3. Institut za rehabilitaciju Beograd "Selters", Mladenovac;
4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja;
5. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja;
6. Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja "Dr Borivoje Gnjatić", Stari
Slankamen;
7. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Rusanda", Melenci;
8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;
9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja", Aranđelovac;
10. Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti, Novi Pazar;
11. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Ribarska Banja;
12. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja;
13. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
14. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad", Gamzigradska banja, Zaječar;
15. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vranjska Banja", Vranje;
16. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Kanjiža", Kanjiža;
17. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bujanovac", Bujanovačka Banja;
18. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer", Sijarinska Banja, Medveđa;
19. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Junaković", Apatin;
20. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Termal", Vrdnik;
21. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banjica", Sokobanja;
22. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", Prolom Banja;
23. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja", PC Lukovska Banja;
24. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča", Gornja Trepča;
25. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja",
Bogutovačka banja-Bogutovačka banja -"Mineral";
26. Specijalna bolnica za neurološke bolesti "Bogutovačka i Mataruška banja",
Bogutovačka banja- Mataruška banja- "Termal";
27. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom banja", PC Kuršumlijska banja.
Filijale na teritoriji Vojvodine
1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Junaković", Apatin;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Kanjiža", Kanjiža;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Termal", Vrdnik;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Rusanda", Melenci;
5. Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja "Dr Borivoje Gnjatić", Stari
Slankamen.
