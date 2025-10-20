Mataruška banja je jedna od posećenijih banja u Srbiji

Slušaj vest

Cene u ovoj banji su takođe veoma pristupačne te je zato čest izbor turista. Okolina je lepa zbog mnogo zelenila te su šetnje veoma prijatne i danju i noću. Čak se i park Mataruške Banje smatra jednim od najlepših u Srbiji.

Kroz banju protiče reka Ibar koja daje dodatnu lepotu banji. Kod reke su i parkovi, kafić iz kog se pruža divan pogled.

Mataruška Banja - za šta je dobra

Lekovita svojstva Mataruške Banje otkrivena su još tokom 19. veka, a dobra je za različita oboljenja:

Reumatska oboljenja, zapaljenski reumatizam , sistemske bolesti vezivnog tkiva, degenerativna oboljenja kičmenog stuba , vanzglobni reumatizam.

Ginekološka oboljenja ; sterilitet, adneksiti, hormonski poremećaji.

Neurološka oboljenja ; oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema.

Oboljenja perifernih krvnih sudova.

Sva posttraumatska stanja

Reumatska oboljenja, zapaljenski reumatizam , sistemske bolesti vezivnog tkiva, degenerativna oboljenja kičmenog stuba , vanzglobni reumatizam. Cene u Mataruškoj Banji

Cene smeštaja u Mataruškoj Banji kreću se od 2.000 dinara po osobi za noć u privatnom smeštaju.

Kada je reč o cenama u kafićima, domaća kafa je 160 dinara, a espreso 180. Kapućino je 230 dinara. Voda je 190 dinara, dok su sokovi od 280 pa naviše u zavisnosti od vrste.

Obrok salate su od 700 dinara pa naviše, paste od 760 do 930. Jela sa mesom od 930 pa do 1100 po porciji, a riba je nešto skuplja do 1500 dinara.

Kako do Mataruške Banje?

Banja se nalazi osam kilometara od Kraljeva. Možete je obići i ako se uputite u Novi Pazar ili Rašku odnosno Kopaonik. U blizini su i manastiri Studenica i Žiča. Od Beograda je udaljena oko 180 kilometara, te je potrebno više od dva i po sata vožnje, u zavisnosti od izbora puta i gužve.