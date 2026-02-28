Slušaj vest

Banke prilikom odobravanja kredita prvenstveno gledaju sposobnost klijenta da otplati dug, a ne stanje na tržištu nekretnina. Jedini uslov kada izdaju kredit je da im se on vrati.

- Oni se ne vezuju za stanje na tržištu i ne prate stanje nekretnina, da li ih ima manje ili više, već dominantno prate da li klijent koji se zadužuje ima kapacitet da taj kredit i otplati - rekao je Dušan Uzelac gostujući na K1 televiziji.

Kako dodaje, stabilnost bankarskog sistema zavisi od dugoročnog finansiranja kredita i naplate.

- Danas kada odete u banku i kada imate dokazanu sposobnost zarađivanja i perspektivu budućeg zarađivanja, banka to gleda kao kvalitetnog klijenta. Ovo, na temu nekretnina, kvari računicu onima koji kupuju svoj dom, i to je ono što se njima ne sviđa - upozorava Uzelac.

Kamate prate makroekonomske mehanizme

Na pitanje da li su kamatne stope danas povoljnije nego pre šest godina, Uzelac ističe da banke uglavnom prate Euribor i cenu kapitala.

- Bankarski mehanizam je u vezi sa euriborom i cenom kapitala, odnosno cenom novca i tržište nekretnina ne utiče na kamatu u direktnom smislu, koliko neki makroekonomski mehanizmi. Jedinu vezu koju imamo sa tom ekonomijom je Euribor, a on je jedan mehanizam koji je napravljen da bankarski sistem dugoročno može da izdaje te kredite - objašnjava Uzelac.

Foto: pics five/Shutterstock

Dodaje da Evropa mora da balansira između kolapsa privredne aktivnosti i socijalnih posledica koje bi mogle nastati ako građani ne mogu da otplaćuju kredite.

Zašto su cene nekretnina u Beogradu sve više kao u Beču? Uzelac ukazuje da društvena raslojavanja i promena tipa nekretnina utiču na visoke cene stanova.

- Na društvenim mrežama često se pojavljuju oglasi gde stan od 100 kvadrata košta 600.000 evra i on se proda. U komentarima svi pišu da je to nerealna cena, ali, da li je neralna ako se transakcija desi? Realna je zato što je to neko, ipak, platio - kaže Uzelac.

Foto: Kurir

Prema njegovim rečima, standardni stanovi u sivim blokovima više nisu jedina opcija, a prethodni društveni sloj koji je živeo na Novom Beogradu danas za sledeću generaciju postaje preskup.

Novi zakon i evidencija nekretnina

Što se tiče zakona o uknjižavanju i evidenciji, on napominje da će propisi minimalno uticati na tržište nekretnina.

- Ovo nije legalizacija, nego evidencija, što znači da će objekat samo biti evidentiran u katastru i moći će da generiše porez na imovinu. S druge strane, biće predmet trgovine, iako ni do sada nije bilo većih prepreka da se trguje - objašnjava on.

Investiranje u nekretnine sa svega 2.000 evra

Posebnu pažnju Uzelac posvećuje projektu Investiram na kvadrat, koji omogućava običnim građanima da postanu mali investitori u nekretnine.

- To je model gde vi možete da budete taj građevinski investitor u jednom deliću tog projekta. Vi ste suštinski jedna vrsta akcionara, koji učestvuje sa finansiranjem tri kvadrata, a ta tri kvadrata mi proizvedemo, prodamo i profit podelimo pola-pola - kaže Uzelac.

Za sada su aktuelni projekti u Ustaničkoj ulici na Zvezdari i u Bulevaru, a kako dodaje, ovaj model predstavlja sigurno i kvalitetno ulaganje sa minimalnim rizikom.