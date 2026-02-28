Posle 85 godina obnavlja se zdanje nestalo u plamenu 1941: Podnet zahtev za rekonstrukciju stare zgrade
U danu kada obeležavaju datum svoje ustanove zaposleni u Narodnoj biblioteci Srbije od ministra kulture Nikole Selakovića dobili su uveravanje da će država podržati obnovu starog zdanja biblioteke na Kosančićevom vencu koje je stradalo pre 85 godina u aprilskom bombardovanju Beograda kada su trajno uništena i brojna vredna dokumenta, knjige i spisi.
Selaković je, kako je prenela Beta, kazao da je uveren da će značajno pre proslave dva veka Narodne biblioteke Srbije ona dočekati veliki i važan datum i sa novim depoom čija je gradnja planirana u okviru matične zgrade na Vračaru.
- Pomoći ćemo i uređenje administrativnog dela, zdanja Narodne biblioteke Srbije i obnovu starog sedišta, onog zdanja koje treba da posvedoči da nam kulturu nisu ubili - rekao je Selaković na proslavi 194. godišnjice rada Narodne biblioteke Srbije.
Dodao je da će lokacija na Kosančićevom vencu postati sedište digitalnog odeljenja Narodne biblioteke Srbije, a da je Ministarstvo kulture u izradi nacrta plana "Srbija 2030-2035" na prvo mesto stavila izgradnju depoa te biblioteke.
Vršiteljka dužnosti upravnice Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov je kazala da će ove godine biti obeležena 85. godišnjica od uništenja zgrade na Kosančićevom vencu, i dodala da je podnela zahtev da se promeni plan regulacije tog dela grada jer je u toku javni uvid, i da se uradi rekonstrukcija stare zgrade.
- Incijativa Narodne biblioteke da se obnovi staro zdanje jeste da to treba da odražava istorijski kontekst ove institucije na prostoru koje već godinama stoji zapostavljeno i zapušteno. Ideja je da se rešenjem memorijalnog kompleksa istakne autentičnost starog zdanja i da se promovišu one vrednosti koje imaju kvalitete da postanu trajne - izjavila je Ninkov.
Navela je da su sprovedene i dve javne nabavke za dva projekta: rekonstrukciju i sanaciju administrativnog dela biblioteke od 18.000 kvadratnih metara, i za rekonstrukciju amfiteatra biblioteke.
Što se tiče novog depoa, idejno rešenjem izradili su akad. prof. Branislav Mitrović i doc. dr Đorđe Alfirević. Novi depo zauzimaće više podzemnih etaža, koje će biti namenjene za smeštaj knjižne građe. Planiran je u jugozapadnom delu kompleksa Narodne biblioteke Srbije, tako da krovne i pristupne površine novih sadržaja zadrže namenu javnog, pešačkog i ozelenjenog prostora. Objekat je predviđen kao jedinstvena oblikovno-funkcionalna celina koj će fizički biti spojena sa postojećim depoom.
Biro PC Art iz Beograda izradio je urbanistički projekat za izgradnju/proširenje depoa Narodne bublioteke Srbije.
Kada je reč o prostoru nekadašnjeg zdanja Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu, u prethodnim decenijama bilo je raznih ideja u vezi sa njim, a jedna od poslednjih bila je da ostaci budu sređeni i da se tu formira memorijal po projektu arhitekte Borisa Podreke.
Kurir Biznis/eKapija