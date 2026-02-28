Slušaj vest

U danu kada obeležavaju datum svoje ustanove zaposleni u Narodnoj biblioteci Srbije od ministra kulture Nikole Selakovića dobili su uveravanje da će država podržati obnovu starog zdanja biblioteke na Kosančićevom vencu koje je stradalo pre 85 godina u aprilskom bombardovanju Beograda kada su trajno uništena i brojna vredna dokumenta, knjige i spisi.

Selaković je, kako je prenela Beta, kazao da je uveren da će značajno pre proslave dva veka Narodne biblioteke Srbije ona dočekati veliki i važan datum i sa novim depoom čija je gradnja planirana u okviru matične zgrade na Vračaru.

- Pomoći ćemo i uređenje administrativnog dela, zdanja Narodne biblioteke Srbije i obnovu starog sedišta, onog zdanja koje treba da posvedoči da nam kulturu nisu ubili - rekao je Selaković na proslavi 194. godišnjice rada Narodne biblioteke Srbije.

Dodao je da će lokacija na Kosančićevom vencu postati sedište digitalnog odeljenja Narodne biblioteke Srbije, a da je Ministarstvo kulture u izradi nacrta plana "Srbija 2030-2035" na prvo mesto stavila izgradnju depoa te biblioteke.

Foto: Marina Lopičić

Vršiteljka dužnosti upravnice Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov je kazala da će ove godine biti obeležena 85. godišnjica od uništenja zgrade na Kosančićevom vencu, i dodala da je podnela zahtev da se promeni plan regulacije tog dela grada jer je u toku javni uvid, i da se uradi rekonstrukcija stare zgrade.

- Incijativa Narodne biblioteke da se obnovi staro zdanje jeste da to treba da odražava istorijski kontekst ove institucije na prostoru koje već godinama stoji zapostavljeno i zapušteno. Ideja je da se rešenjem memorijalnog kompleksa istakne autentičnost starog zdanja i da se promovišu one vrednosti koje imaju kvalitete da postanu trajne - izjavila je Ninkov.

Navela je da su sprovedene i dve javne nabavke za dva projekta: rekonstrukciju i sanaciju administrativnog dela biblioteke od 18.000 kvadratnih metara, i za rekonstrukciju amfiteatra biblioteke.

Što se tiče novog depoa, idejno rešenjem izradili su akad. prof. Branislav Mitrović i doc. dr Đorđe Alfirević. Novi depo zauzimaće više podzemnih etaža, koje će biti namenjene za smeštaj knjižne građe. Planiran je u jugozapadnom delu kompleksa Narodne biblioteke Srbije, tako da krovne i pristupne površine novih sadržaja zadrže namenu javnog, pešačkog i ozelenjenog prostora. Objekat je predviđen kao jedinstvena oblikovno-funkcionalna celina koj će fizički biti spojena sa postojećim depoom.

Biro PC Art iz Beograda izradio je urbanistički projekat za izgradnju/proširenje depoa Narodne bublioteke Srbije.

Kada je reč o prostoru nekadašnjeg zdanja Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu, u prethodnim decenijama bilo je raznih ideja u vezi sa njim, a jedna od poslednjih bila je da ostaci budu sređeni i da se tu formira memorijal po projektu arhitekte Borisa Podreke.