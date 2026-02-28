Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava poljoprivredne proizvođače i javnost da je, u cilju blagovremene podrške tokom prolećne setve, ubrzan proces podnošenja i obrade zahteva za podsticaje po hektaru.

U okviru aplikacije eAgrar uvedena je nova funkcionalnost koja omogućava prikaz satelitskih snimaka prijavljenih parcela u RPG. Ova opcija olakšava prepoznavanje parcela i omogućava lakšu i preciznu prijavu kultura koje se na njima nalaze. Samim tim pojednostavljeno je i olakšano podnošenje zahteva za podsticaje po hektaru i obrada istih.

Foto: MPŠV

Napominjemo da će satelitske snimke parcela korisnici imati mogućnost da vide u aplikaciji ePodsticaji prilikom podnošenja zahteva za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, već od ponedeljka, 2. marta, kada će biti raspisan javni poziv po ovom osnovu.

- Svesni značaja pravovremene finansijske podrške u periodu intenzivnih poljoprivrednih radova, preduzeli smo sve neophodne korake kako bi se zahtevi brže i lakše podnosili i obrađivali, ali i kako bi sredstva bila usmerena ka stvarnim, aktivnim proizvođačima - rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić.

Foto: MPŠV

Uvođenjem ove mere dodatno se unapređuje transparentnost sistema, smanjuje mogućnost zloupotreba i obezbeđuje pravednija raspodela budžetskih sredstava. Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti sa unapređenjem digitalnih usluga i mehanizama kontrole, sa ciljem da podrška stigne do onih kojima je zaista namenjena - vrednih poljoprivrednih proizvođača širom Srbije.