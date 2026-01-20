Ovo nije fotomontaža već najtanja kuća na svetu: Široka je samo jedan metar, a evo šta sve ima u 14 kvadrata
U samom srcu Varšave, tamo gde se dve zgrade gotovo dodiruju, nalazi se jedno od najneobičnijih arhitektonskih dela savremenog doba. Na mestu koje su decenijama svi smatrali bezvrednim i neupotrebljivim, u uskoj pukotini između posleratne zgrade i moderne stambene kule nalazi se Keret kuća, građevina koja je zauvek promenila način na koji razmišljamo o prostoru, funkcionalnosti i urbanom životu.
Na svom najširem delu ova kuća je široka svega 122 centimetra, a na najužem jedva 72cm i više liči na optičku iluziju nego na pravi dom. Ipak, iza njenog futurističkog, gotovo nestvarnog izgleda krije se potpuno funkcionalan životni prostor koji jeste mali, ali iskorišćen do poslednjeg milimetra.
Pomeranje granica
Idejni tvorac ovog arhitektonskog podviga je poljski arhitekta Jakub Szczęsny, poznat po projektima koji pomeraju granice konvencionalnog razmišljanja. Njegova ideja bila je jednostavna, ali hrabra - dokazati da čak i "nemogući" prostori mogu dobiti novu svrhu.
Umesto da praznina između zgrada ostane prazna Jakub je pretvorio u stambenu umetničku instalaciju. Keret kuća nije zamišljena samo kao mesto za život, već nosi snažnu poruku da savremeni gradovi moraju učiti da pametnije koriste svaki pedalj prostora.
Prvi stanovnik ove neobične kuće bio je izraelski pisac i filmski reditelj Etgar Keret, po kome je kuća i dobila ime. Njegova veza sa Poljskom duboko je lična. Njegovi roditelji su mu preživeli Holokaust upravo na ovom tlu, što Keret kući daje dodatnu simboličku težinu.
Boravak u domu napravljenom od čelika i polikarbonata za Kereta je bio više od arhitektonskog eksperimenta, bio je to intimni susret sa istorijom, sećanjem i identitetom. Sam pisac je iskustvo života u kući opisao kao "iznenađujuće umirujuće“, uporedivši ga sa osećajem boravka u materici.
Život u 14 kvadrata
Ukupna površina Keret kuće iznosi svega 14 kvadrata, ali je prostor raspoređen na dva nivoa i povezan metalnim merdevinama. Svaki element ima jasno definisanu funkciju:
- Mini-kuhinja sadrži osnovnu ploču za kuvanje i prostor za najnužnije posuđe
- Kupatilo je ekstremno kompaktno, ali potpuno funkcionalno
- Spavaći deo smešten je ispod krovnog prozora, što omogućava pogled ka nebu i obilje dnevne svetlosti
Transparentni paneli od polikarbonata omogućavaju da svetlost prodre duboko u unutrašnjost, čime se eliminiše osećaj skučenosti i klaustrofobije što je najveći strah svakoga ko prvi put čuje za dimenzije ove kuće.
Keret kuće nema cenu zato što nije klasična stambena jedionica, ne može se prodati ili kupiti. Ona je definisana kao umetnička instalacija i prostor za rezidencijalnu umetnost, a ne kao građevina koja ispunjava standardne uslove za stanovanje prema poljskim zakonima, pa formalno ne postoji tržišna cena kuće.
U medijskim tekstovima se pominje da je projekat finansiran kroz sponzorstva i fondacije, a u ranijim intervjuima arhitekta je rekao da je na raspolaganju imao budžet od 70.000 evra za izgradnju same kuće, što nije njena tržišna vrednost.
Sa ulice, Keret kuća je gotovo nevidljiva. Izgleda poput tankog belog reza između dve zgrade, kao list papira koji je neko slučajno zaboravio u urbanom pejzažu. Nema klasične prozore sa strane, a ventilacija i regulacija temperature rešeni su mehaničkim sistemima.
Ulaz je diskretno sakriven pri dnu objekta, a cela konstrukcija deluje kao tajna poznata samo onima koji znaju gde da gledaju.
Danas Keret kućom upravlja Poljska fondacija za modernu umetnost, a prostor služi kao rezidencija za umetnike, pisce i stvaraoce iz celog sveta. Ona je postala simbol urbane regeneracije i dokaz da kreativnost može da pobedi prostorna ograničenja.
Keret kuća nije samo najuzaniji dom na svetu, već hrabra ideja pretočena u stvarnost i podsetnik da arhitektura, čak i u najmanjem obliku, može imati ogromnu poruku.
