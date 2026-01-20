Keret kuće nema cenu zato što nije klasična stambena jedionica, ne može se prodati ili kupiti. Ona je definisana kao umetnička instalacija i prostor za rezidencijalnu umetnost, a ne kao građevina koja ispunjava standardne uslove za stanovanje prema poljskim zakonima, pa formalno ne postoji tržišna cena kuće.

U medijskim tekstovima se pominje da je projekat finansiran kroz sponzorstva i fondacije, a u ranijim intervjuima arhitekta je rekao da je na raspolaganju imao budžet od 70.000 evra za izgradnju same kuće, što nije njena tržišna vrednost.