Stan od 22 metara kvadratnih nalazi se na Kosančićevom vencu, istorijskom jezgru Beograda, u zgradi sagrađenoj 1928. godine. Postojeće instalacije i deo konstrukcije datirali su iz vremena gradnje, a tokom tog gotovo stogodišnjeg perioda, prostor je minimalno održavan. Ovakvi uslovi, kao i želja klijenta za formiranjem novog i vedrog, maksimalno iskorišćenog enterijera, koji bi prevashodno bio namenjen izdavanju, bile su glavne smernice arhitektima prilikom izrade projekta, navodi SuperProstor.

Iako male kvadrature, stan je originalno sadržao i unutrašnje pregrade, shodno nekadašnjem načinu života. Prvi korak je bio uklanjanje svih pregradnih zidova, kako bi se obezbedila čista osnova za planiranje funkcionalnijeg rasporeda. Bez potrebe da zadrže originalne elemente stana, arhitekte su prioritet dale transformativnosti i brzom kreiranju raznovrsnih ambijenata tokom različitih delova dana, shodno potrebama korisnika.

Osim male površine od 22 metra kvadratna, druga otežavajuća okolnost bila je nepravilna osnova garsonjere, zbog koje prostorije nisu mogle biti formirane na konvencionalan način, nešto humanijih proporcija i formi. U skladu sa konceptom jednostavne i brze promene atmosfere, a u cilju maksimiziranja osnovnih funkcionalnih zahteva, projektovan je kutak za spavanje sa bračnim krevetom, od dnevnog boravka odvojen kliznim panelima. Takvim izdvajanjem se po potrebi može postići delimična privatnost, dok poluprozirna ispuna panela omogućava dotok dnevne svetlosti.

Potreba za televizorom rešena je postavkom projektora i platna koje se prema potrebi može izvući sa horizontalne drvene konstrukcije, čime je dodatno naglašena zona dnevne sobe. Osim kutka za spavanje, elementi poput zidnih obloga sa policama, plakara koji prate formu spavaćeg dela, fioka u okviru kreveta, kao i horizontalnih gredica za stvaranje vizuelne iluzije granica dnevnog boravka, pravljeni su namenski po meri za potrebe ovog prostora.

Izbor materijala i boja odražava konstantnu težnju da se postigne ravnoteža između dinamičnog i promenljivog, s jedne strane, i pročišćenog prostora jasnih linija i svedenih formi, s druge. Stanom dominira intenzivan kolorit sa izraženim kontrastima, što i jeste bila jedna od želja klijenta, dok je balans napravljen upotrebom svetlijih drvenih obloga neupadljive teksture.