Slušaj vest

Na Fejsbuku je osvanuo oglas da je na prodaju plac površine 5 ari sa montažnom vikendicom od 28 metara kvadratnih, postavljenom na behaton podlogu, smeštenom na atraktivnoj lokaciji kod Gružanskog jezera. Oglašivač Nikola kaže da su svi papiri uredni, navodi 1/1, a cena iznosi 31.000 evra, uz mogućnost dogovora ili zamene.

Vikendica je idealna za odmor, ribolov i porodična druženja. Nalazi se u mirnom okruženju sa čistim vazduhom i prelepim pogledom na jezero, što je čini savršenim mestom za bekstvo od svakodnevnice.

Montažna vikendica je praktično nova, uredno održavana i odmah useljiva. Plac je njiva treće klase, lepo uređen i ograđen, sa odličnim pristupom jezeru, prvi plac do vode.

Objekat uključuje ogradu, dva spojena montažna kontejnera, terasu i ogradu, behaton podlogu za kuću, limeni krov sa potkrovljem, olucima i konstrukcijom, solarni sistem, kompletno razvedenu struju, ruter za internet koji radi i kada je sistem isključen i služi za video nadzor.

Unutrašnjost vikendice opremljena je garniturom, dve fotelje, stočićem, televizorom, komodom, ruterom, grejalicom, ventilatorom, mini frižiderom i krevetom na naduvavanje. Objekat ima izolaciju i fasadu sa dekorativnim ciglama.

Plac sadrži dodatke poput kioska/šupe za alat sa točkovima i rudom, dekorativni malč na stazi i u bašti, behaton ivičnjake oko staze, parking, sadnice (katalpa, hrast itd.), aluminijumske merdevine, kolica, kosačicu na benzin, pumpu za vodu i druge alate.

Uređeni su i prozori, vrata, klupe (5 komada) i behaton stope. Na placu se nalazi nova igraonica sa ljuljaškama, visećom ležaljkom, toboganom i kućicom, mreža za odbojku i badminton sa kompletnom opremom (rekete, lopte), gol za mini fudbal, obruč za košarku (nije montiran), bunar dubine 6 m sa tehničkom vodom, kap po kap sistem za biljke, agregat i tenda.

Na raspolaganju je i nov čamac sa električnim pentom. Prilaz do placa je sa asfalta 500 m makadamskog puta, sa dva ulaza.