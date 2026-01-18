Nikola prodaje vikendicu na obali jezera, igralište, sportski teren i ČAMAC za 31.000 evra: Nije ni pola šta sve dobijate uz ovu nekretninu, a moguć i dogovor
Na Fejsbuku je osvanuo oglas da je na prodaju plac površine 5 ari sa montažnom vikendicom od 28 metara kvadratnih, postavljenom na behaton podlogu, smeštenom na atraktivnoj lokaciji kod Gružanskog jezera. Oglašivač Nikola kaže da su svi papiri uredni, navodi 1/1, a cena iznosi 31.000 evra, uz mogućnost dogovora ili zamene.
Vikendica je idealna za odmor, ribolov i porodična druženja. Nalazi se u mirnom okruženju sa čistim vazduhom i prelepim pogledom na jezero, što je čini savršenim mestom za bekstvo od svakodnevnice.
Montažna vikendica je praktično nova, uredno održavana i odmah useljiva. Plac je njiva treće klase, lepo uređen i ograđen, sa odličnim pristupom jezeru, prvi plac do vode.
Objekat uključuje ogradu, dva spojena montažna kontejnera, terasu i ogradu, behaton podlogu za kuću, limeni krov sa potkrovljem, olucima i konstrukcijom, solarni sistem, kompletno razvedenu struju, ruter za internet koji radi i kada je sistem isključen i služi za video nadzor.
Unutrašnjost vikendice opremljena je garniturom, dve fotelje, stočićem, televizorom, komodom, ruterom, grejalicom, ventilatorom, mini frižiderom i krevetom na naduvavanje. Objekat ima izolaciju i fasadu sa dekorativnim ciglama.
Plac sadrži dodatke poput kioska/šupe za alat sa točkovima i rudom, dekorativni malč na stazi i u bašti, behaton ivičnjake oko staze, parking, sadnice (katalpa, hrast itd.), aluminijumske merdevine, kolica, kosačicu na benzin, pumpu za vodu i druge alate.
Uređeni su i prozori, vrata, klupe (5 komada) i behaton stope. Na placu se nalazi nova igraonica sa ljuljaškama, visećom ležaljkom, toboganom i kućicom, mreža za odbojku i badminton sa kompletnom opremom (rekete, lopte), gol za mini fudbal, obruč za košarku (nije montiran), bunar dubine 6 m sa tehničkom vodom, kap po kap sistem za biljke, agregat i tenda.
Na raspolaganju je i nov čamac sa električnim pentom. Prilaz do placa je sa asfalta 500 m makadamskog puta, sa dva ulaza.
Ova nekretnina predstavlja kompletnu ponudu za ljubitelje prirode i aktivnosti na vodi, sa svim potrebnim sadržajima za komforan boravak i porodični odmor.
Biznis Kurir/Facebook/Jeftine nekretnine Srbija