Plate u Hrvatskoj već godinama spadaju među najčešće teme o kojima se raspravlja – u kafićima, na društvenim mrežama, u medijima i na radnim mestima. Dok jedni tvrde da životni standard ipak polako raste, drugi upozoravaju da cene rastu brže od plata i da građani taj rast jedva osećaju. Ovih dana rasprava se ponovo rasplamsala nakon što je jedan Hrvat na Reditu postavio jednostavno, ali ključno pitanje: „Da li će plate i dalje rasti istim tempom u narednih godinu dana?“

Povod za njegovo pitanje je podatak da su prosečne plate u Hrvatskoj navodno porasle oko 10 odsto tokom poslednjih godinu dana, što mnogi smatraju solidnim, ali nedovoljnim rastom u odnosu na inflatorne pritiske i troškove života.

Zbog toga je ova tema ponovo pokrenula debate o tome da li se rast plata može nastaviti, šta ga podstiče i koliko će ga građani uopšte osetiti u stvarnom životu.

Nastala rasprava

"Plate u Hrvatskoj su u poslednjih godinu dana (zvanično) porasle oko 10% (da li i tvoja?) – Hoće li nastaviti da rastu istim tempom i narednih godinu dana?“, napisao je u naslovu i dodatno pojasnio: "Plate u Hrvatskoj zvanično su porasle oko 10% u poslednjih godinu dana — ali da li i vi to osećate na svom računu? Da li je i vaša plata rasla tim tempom ili manje (ili uopšte nije rasla)?

Radite li u privatnoj ili državnoj firmi? Pitam jer me zanima koliko su ti zvanični podaci usklađeni sa stvarnim životom. I šta mislite – hoće li plate nastaviti da rastu ovim tempom i tokom narednih 12 meseci? Zanima me vaše lično iskustvo i mišljenje – slobodno napišite iz koje ste branše!“, zaključio je.

U komentarima su se javili brojni Hrvati. Jedan je sarkastično napisao: „Ček… vi dobijate povišice???“ Drugi je dodao: „Rast plata u većini slučajeva prati inflaciju. Sumnjam da iko oseća taj porast.“ Na to se autor objave nadovezao: „Pa broj automobila koji je prodat ove godine je nikad veći. Očigledno ljudi imaju para?“ Na to je dobio odgovor: „Kupovina automobila i nekretnina nije nikakvo merilo, sve je to na kredit.“

Različita iskustva

Jedna Hrvatica je napisala: „Početkom godine sam tražila povišicu i dobila nekih 150 evra, a kasnije još bonus od 100 evra, a na jesen i povećanje neto dela plate od 10%. Dragi je u drugoj firmi i drugoj branši, ali i on je dobio jednom povišicu od oko 150 evra uz unapređenje, a zatim kasnije još jednu od oko 250 evra. Tako da je pomaka bilo i bilo bi super kada bi se tako i nastavilo, ali teško da će ići ovako svake godine. Ja ću verovatno dobiti još neke bonuse (neoporezive), a dragi možda jednu manju povišicu i to je to – čisto da nas zadrže, haha.“

"Privatna firma, oko 30%, ali to je zbog spleta okolnosti. Za sledeću godinu, ako bude 10%, biću zadovoljan, ali od toga nema hleba – treba raditi dodatni posao sa strane ili imati firmu za dodatni prihod“, napisao je jedan korisnik.

„Da, privatna firma. Svake godine garantovan rast od 2–4%. Promena pozicije donosi povećanje povrh tih 2–4%, a ono varira između 10 i 40%“, naveo je drugi korisnik.