Ministarstvo privrede Republike Srbije nastavlja podršku očuvanju i razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti.
STIŽE I DO 300.000 DINARA JEDNOKRATNE POMOĆI: Evo ko može da se prijavi i do kada
Nakon velikog interesovanja u 2024. godini, Program podrške će biti realizovan i u 2025., pružajući zanatlijama i nosiocima sertifikata priliku da unaprede svoje poslovanje, učine ga vidljivijim na tržištu i postanu konkurentniji.
Za sprovođenje Programa u 2025. godini izdvojeno je 20 miliona dinara, a bespovratna sredstva mogu iznositi od 80.000 do 300.000 dinara po prijavi.
Sredstva su namenjena za:
- Nabavku nove proizvodne opreme za profesionalnu upotrebu
- Nabavku repromaterijala
Rok za prijavu: 24. oktobar 2025. godine
Svi zainteresovani zanatlije i nosioci sertifikata mogu da preuzmu:
- Javni poziv
- Obrazac prijave
- Uputstvo za podnošenje prijave
