Nakon velikog interesovanja u 2024. godini, Program podrške će biti realizovan i u 2025., pružajući zanatlijama i nosiocima sertifikata priliku da unaprede svoje poslovanje, učine ga vidljivijim na tržištu i postanu konkurentniji.

Za sprovođenje Programa u 2025. godini izdvojeno je 20 miliona dinara, a bespovratna sredstva mogu iznositi od 80.000 do 300.000 dinara po prijavi.

Sredstva su namenjena za:

  • Nabavku nove proizvodne opreme za profesionalnu upotrebu
  • Nabavku repromaterijala

Rok za prijavu: 24. oktobar 2025. godine

Svi zainteresovani zanatlije i nosioci sertifikata mogu da preuzmu:

  • Javni poziv
  • Obrazac prijave
  • Uputstvo za podnošenje prijave

BiznisKurir/Telegraf 

