Ovo pravo nemaju svi nezaposleni koji ostanu bez posla već nekoliko kategorija njih i to oni kojima je radni odnos prestao otkazom poslodavca pa radnik postane tehnološki višak, zatim ako radnik ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi, usled prestanka radnog odnosa na određeno vreme, privremenih i povremenih poslova, probnog rada, prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate, u skladu sa zakonom.

Kada je reč o dužini isplate ove pomoći, ona se kreće od tri meseca do godinu dana.

Nezaposleni koji imaju staž osiguranja od jedne do pet godine, naknadu primaju tri meseca, oni sa stažom između pet i 15 godina, šest meseci.

Izuzetno, novčana naknada se može isplaćivati i dve godine, i to ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaju do dve godine.