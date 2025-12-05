Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima Knez Petrola, Petrola, Naftahema, KB Eurorenta, odnosno malih privatnih benzinskih stanica o snabdevanju tržišta naftnim derivatima u uslovima sankcija Naftnoj industriji Srbije.

- Skoro dva meseca su na snazi sankcije prema NIS-u i država radi na uspostavljanju brzog i efikasnog mehanizma kojim bismo eventualne nedostajuće količine naftnih derivata na tržištu nadomestili iz državnih rezervi i smanjili pritisak na tržište koji može da se pojavi u takvim uslovima. Ukoliko bi NIS-ove benzinske stanice prestale sa radom, očekujemo izazove i male privatne benzinske stanice su značajne za ravnomerno snabdevanje tržišta i biće uključene u ovaj mehanizam, kada i ako do toga dođe - rekla je ministarka.

Sastanak ministarke Đedović Handanović sa vlasnicima privatnih benzinskih stanica Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Ona je podsetila da je prethodno razgovarala sa najvećim uvoznicima naftnih derivata na tržištu o primeni istog mehanizma, ukoliko bude potrebe da se za redovno snabdevanje tržišta koriste obavezne i robne rezerve države.

Sastanak u Ministrstvu energetike Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

 - Imamo jasan plan i očekujemo saradnju u prevazilaženju privremene situacije od svih učesnika na tržištu koji snabdevaju građane i privredu naftnim derivatima, jer snabdevanje ne sme da bude ugroženo, dok država preduzima sve da se dugoročno reši situacija sa Naftnom industrijom Srbije“, navela je Đedović Handanović.

