Slušaj vest

U takvom okruženju, svaka odluka nosi rizik od potencijalnih sekundarnih sankcija bankama do mogućnosti stečaja ili skupе nacionalizacije NIS.

Tržište goriva za sada ostaje stabilno zahvaljujući državnim rezervama, ali vreme neumoljivo ističe. I dok se traži održivo rešenje, ključna pitanja ostaju otvorena: kako zaštititi energetski sistem, finansijsku infrastrukturu i međunarodnu poziciju zemlje, a pritom izbeći milijarde troškova i posledice.

Foto: Andy.LIU/Shutterstock, Kurir

Upućeni u celokupnu situaciju sa Naftnom industrijom Srbije kažu da je pitanje NIS pod ličnom kontrolom predsednika Rusije Vladimira Putina i kažu da zbog toga malo ljudi zna šta se dešava iza zatvorenih vrata Kremlja. Da je to pokazatelj koliko je ovo pitanje Rusiji značajno u političkom smislu, govorio je u jutarnjem programu Kurir televizije Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku.

- Politika je primarna stvar koja je gradila odnose Srbije i Rusije. Ekonomija je imala značajnu ulogu kada je NIS jedne godine imao profit 800 miliona dolara, a te godine je zbog pandemija korona virusa bila praksa da se ekstra porezom oporezuju energetske kompanije širom Evrope. Međutim, interesantno je to da se Srbiji to nije desilo. To jeste vid političkog dogovra Beograda i Kremlja - započeo je Kapor.

Ekonomista prof. dr Ivan Arnautović je za jutarnji program Kurir televizije je analizirao rok od 50 dana koji je Srbija postavila Rusiji povodom rešavanja pitanja NIS-a.

Foto: Kurir Televizija

"U imovini Gazproma, NIS čini 0.6 odsto"

- Mi svaki dan govorimo o danu D, imali smo ih koliko za sobom. Ja sam davno naglašavao da je moguć stečaj, svi rekli da nije moguće, ali sam jednostavno povezao i svima je bilo jasno da ako nešto ne možete da završite i uđete u blokadu nekog sistema, a pogotovo kada govorimo o sekundarnim sankcijama, one dovode definitivno u jednom momentu, po automatizmu, do stečaja. NIS je zadužen 580 miliona evra bankama, to je zvaničan podatak i zamislite da na jedan dan morate da vratite te obaveze. To je bukvalno nemoguća misija. U imovini Gazproma, NIS čini 0.6 odsto, pa ne deluje da je bitna toliko u ekonomskom smislu. Sve ove mere Zapada i Evrope, verujte mi da će to jednog dana doći na naplatu, biće novi poredak, iako je to na dugom štapu sa ove vremenske distance, opet, neko će da vrati ono što mu je oduzeto - smatra Arnautović.

Kapor se nadovezao, pa se osvrnuo na međunarodno pravo i kako ono posmatra rat Rusije i Ukrajine:

Foto: Kurir Televizija

- Ako neka država prekrši međunarodno pravo, a univerzalno je mišljenje da je Rusija to prekršila agresijom na Ukrajinu, a u tom slučaju druge države imaju pravo da obeštete žrtvu agresora imovinom od agresora. Sve ovo zamrzavanje ima dobrog uporišta u međunarodnom pravu. Srbija ima elemente u međunarodnom pravu da ruske akcije preda Ukrajini i to prilično uporište u pravu, ukoliko se ta sredstva legitimno koriste u odbrani od agresije. Sanckije su Rusiji uvedene zbog rata u Ukrajini, mi ih nismo uveli, ali to ne menja činjenicu da je Rusija prekršila međunarodno pravo. Srbije bi time dobila moralnu satisfakciju i dala bi primer drugim državama da smo država kojoj je vrednosni sistem iznad ekonomije - rekao je Kapor.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.