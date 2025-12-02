Slušaj vest

Dodao je da će država morati da reaguje ukoliko se situacija ne razreši. On je naglasio da eventualno preuzimanje upravljanja kompanijom od strane Srbije ne bi predstavljalo otimanje ruske imovine, ali je otvoreno pitanje da li Rusija uopšte želi da proda NIS.

- Dali smo rok od 50 dana. Posle toga, ako ne bude rešenja OFAK-a, država mora da preduzme određene korake. Možda je to privremeno upravljanje, videćemo, ali to ne znači direktno oduzimanje imovine - rekao je Bajatović za Pink.

Istovremeno je izrazio sumnju da bi takav potez Srbije zadovoljio Sjedinjene Američke Države, koje su kompaniji uvele sankcije. Naveo je i da postoji interesovanje stranih igrača da deo naftnog i gasnog sektora pređe u ruke drugih kompanija, kao i da je „sve više zapadnih analitičara“ koji tvrde da je NIS privlačan brojim investitorima.

Bajatović je ocenio da je strategija Srbije dobra i da ju je, kako kaže, predložio predsednik Aleksandar Vučić, a potom usvojila Vlada Srbije.

Foto: Shutterstock

- U ovoj igri živaca moramo da izdržimo do kraja. Predsednik Vučić nikad ništa ne radi slučajno - mislim da nije bez razloga zakazao današnji sastanak. Više stvari se odvija paralelno - rekao je on.

Dodao je i da je "veliko pitanje“ da li Rusija uopšte želi da proda bilo šta.

- Postoji nekoliko problema. Srbija, recimo, hoće da plati 1,4 milijarde evra, ali kako da prebacite novac u Rusiju? S druge strane, ono što je oteto može da bude vraćeno, kako je govorio patrijarh Pavle. Ne znamo kakva će biti ruska strategija po ovom pitanju, ali nisam siguran da Rusi žele da im neko nešto otme. I ne mislim da Rusija, niti Putin, žele da izgube podršku koju imaju u Srbiji. Neko želi da nas posvađa sa Rusima, da nas natera da uvedemo sankcije - to su političke teme. Ako nas posvađaju sa Rusima, šta smo onda uradili - zaključio je Bajatović.