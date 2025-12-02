Slušaj vest

Višemesečna neizvesnost oko sudbine Naftne industrije Srbije (NIS) dodatno se zakompikovala za danas najavljenim prastankom rada Rafinerije u Pančevu nakon što je NIS već 54 dana pod američkim sankcijama. Mesecima unazad državni vrh i stručna javnostističu da se oko naftne kompanije vode političke igre na globalnom nivou. Međutim, građane Srbije zanima samo jedno - da li će sutra biti benzina na pumpama i po kojoj ceni.

Kako je za Kurir objasnio Bojan Stanić iz Privredne komoe Srbije prestanak rada Rafinerije u Pančevu suštinski ništa neće promeniti, barem ne danas.

- NIS je već u tom nekom režimu minimalnog rada, a tržište maloprodaje naftnim derivatima će biti snabdeveno kao i danas, kao i sutra ili prekosutra. Ovo kažem imajući u vidu da se potrebni naftni derivati obezbeđuju iz rezervi snabdevanja, ali i zbog garancija Mađarske da će pomoći u održavanju stabilnosti tržišta naftnih derivata u Srbiji - kazao je on.

Neće se mnogo izgubiti

Prema njegovim rečima NIS treba da nastavi da funkcioniše samo se čeka licenca, a kada ona stigne Rafinerija u Pančevu će najnormalnije nastaviti da radi.

Foto: Marko Karovic

- Ponovno pokretanje rafinerije nije kompleksan i skup proces kao, recimo, visoka peć u železari. Ovaj period kada rafinerija ne bude radila može se posmatrati kao neki remont, neće se mnogo izgubiti. Potrošači nemaju razloga za brigu, jedino je problem za državu i pitanje njenih prihoda, jer nije ekonomski isplativo da se oslanjate samo na uvoz - naglasio je Stanić.

Stabilnost tržišta

Ekonomista, profesor Ljubodrag Savić ocenio je da prestanak rada Rafinerije u Pančevu znači da više nećemo imati domaće derivate nafte.

- Postoje neke rezerve koje nisu tako male, ali nisu ni bog zna koliko velike. Koliko sam uspeo da ispratim strane pumpe koje posluju u Srbiji već su obezbedile značajne količine goriva. I mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je već rekao da su oni značajno uvećali količine nafte za Srbiju. Uvoz je u novembru povećan za 1,5 puta, a u decembar smo ušli sa 2,5 puta više uvoza naftnih derivata u odnosu na, recimo, septembar. Tako da u nekom narednom periodu ne očekujem da će biti bilo kakvih problema sa snebdavenjema na tržištu - rekao je on.

Foto: Shutterstock, Kurir Televizija

Prema rečima Savića, problemi sa rafinerijom i NIS najviše pogoduju maloprodavcima benzina, jer je sa tržišta "sklonjen" veliki igrač. Prema nekim procenama oko 60 odsto naftnih derivata koji se prodavao u Srbiji dolazio je iz Rafinerije u Pančevu.

- Rezerve postoje tako da ne očekujem probleme u snabdevanju goriva. Osim toga svi igrači iz inostranstva (MOL, OMV) koji imaju pumpe i posluju u Srbiji imaju interes da plasiraju svoje derivate na naše tržište. Tako da ozbiljnije poremećaje na tržištu, barem za sada, zaista ne očekujem - naglasio je on.

Poskupljenje (ne)izvesno

Najvažnije pitanje koje zanima sve građane Srbije da li se može očekivati poskupljenje goriva nakon prestanka sa radom rafinerije u Pančevu. A, cena benzina često "diktira" i poskupljenje drugih proizvoda, jer bez njega se ne može.

- Poskupljenje goriva gledano iz ekonomskog ugla bi bilo logično. Robe koje nema dovoljno njena cena raste. Ali, to ne mora da bude tako. Država određuje PDV i akcize, koje su značajan, čak moglo bi se reći dominantan deo cene. U svim zemljama sveta oporezivanje naftnih derivata je značajan deo punjena državnog budžeta. Država bi, sa svoje strane, mogla da zadrži postojeće cene umanjenjem svog dela ili da na neki način subvencioniše uvoz kako bi se obezbedile dovoljne količinama nafte, pošto domaće nemamo. Sve je to moguće pod uslovom da čitava situacija sa NIS ne traje previše dugo. Ali, moram da naglasim da je sve ovo samo procena, šta će biti to niko ne može da zna - rekao je on.

Političke igre

Igranka oko NIS je, kako je naglasio naš sagovornik, politička igra velikih sila.

- Ovo nije ekonomska nego politička igra. Verovatno neko od tih igrača ima svog keca u rukavu koji će čuvati do zadnjeg trenutka. Suštinski sve se svodi na dogovor Trampa i Putina, odnosno njihovih saradnika koji se bave ovim pitanjem. Ako dogovori između Trampa i Putina budu išli u dobrom pravcu onda i mi možemo da se nadamo da će ova priča oko NIS ići dobro za Srbiju. Ali, ako između njih dođe do zatezanja ili nesporazuma, e tada ćemo i mi biti u problemu - smatra profesor Savić.