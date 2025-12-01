Slušaj vest

Već 54 dana NIS je pod američkim sankcijama, a i dalje nema naznaka kakva bi mogla da bude odluka OFAC-a u vezi sa produženjem licence za rad naftne kompanije.

Istovremeno, najavljeno je da sutra Rafinerija Pančevo prestaje s radom i da Srbija više neće prerađivati sirovu naftu

Danas je situaciju sa NIS-om prokomentarisao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Nema novih vesti o NIS-u i ne očekujem ih, nemam nikakvih novosti i ne verujem da će ih biti, sutra u pola 11 imamo veliki sastanak, moramo sve poteze da spremimo, sledi težak period, ali spremali smo - kratko je rekao Vučić.

Krajem prošle nedelje ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović govorila je o uvozu koji će biti primarni izvor energenata dok se ne reši status NIS-a.

- Razgovarali smo o planu uvoza za decembar drugih naftnih kompanija. Plan je za sada da se 133.000 naftnih derivata uveze u decembru. Od toga 103.000 tona dizela i 26.000 tona benzina. To je već značajno povećan uvoz u odnosu na prošlu godinu i na ranije mesece, što znači da su kompanije dale sve od sebe da povećaju uvoz. Naravno, najviše se uvozi Dunavom. Zavisiće od toga koliko je Dunav plovan, a za sada je dobra situacija - rekla je ministarka Đedović Handanović.