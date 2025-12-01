Slušaj vest

Upravni vlasnik i suosnivač Gunvor Group, milijarder Torbjorn Tornqvist, povlači se sa čela kompanije i prodaje svoj većinski udeo višim menadžerima, samo nekoliko nedelja nakon što je američka vlada trgovca energentima označila kao „marionetu Kremlja“.

Kompanija je saopštila da će novi izvršni direktor biti Gary Pedersen, dosadašnji šef operacija u Americi, koji je u Gunvor došao 2024. godine iz kompanije Millennium Management LLC.

Ovaj potez predstavlja najdramatičniji efekat nakon odluke američkog Ministarstva finansija da blokira Gunvorovu kupovinu međunarodnih aktiva sankcionisane ruske naftne kompanije Lukoil, uz optužbu (bez predstavljenih dokaza) o vezama sa ruskom vladom. Gunvor je odmah odustao od transakcije, ali ceo slučaj je uzdrmao tržište roba i ponovo otvorio pitanje istorijskih veza kompanije sa Moskvom.

Foto: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Tornkvist (72) prodaje svoj udeo od 86% grupi sadašnjih zaposlenih, koji će u potpunosti preuzeti vlasništvo nad Gunvorom. Kompanija nije objavila finansijske detalje. Gunvor, koji je sredinom godine imao ukupni kapital od 6,6 milijardi dolara, saopštio je da je ideja o otkupu zaposlenih prvi put pokrenuta 2022.

- Otkup je ubrzan kako bi se postavio jasan reset i put napred za kompaniju, čiju prošlost prate pogrešne percepcije koje su postale nemoguća distrakcija - navodi se u saopštenju.

Plan je da Gunvor nastavi rast u SAD, a zatim i u Evropi i Aziji. Pedersen, državljanin SAD, ima tri decenije iskustva u trgovanju energentima, karijeru je započeo u Koch Industries.

Oko 60 zaposlenih otkupiće većinski udeo kroz kombinaciju sopstvenog kapitala i pozajmice koju daje Tornkvist, a koja neće biti obezbeđena imovinom Gunvora. Upravni odbor i izvršni komitet više neće imati nijednog člana Tornkvistove porodice.

- Došlo je vreme da se obezbedi nov, jasan put za Gunvor. Za trgovačku kuću ove veličine, široko i inkluzivno partnerstvo je pravi model - rekao je Tornkvist.

Godine optužbi o ruskim vezama

Törnqvist je glavni vlasnik Gunvora od 2014. godine, kada je otkupio 44% udela svog suosnivača Genadija Timčenka, prijatelja Vladimira Putina, neposredno nakon što je Timchenko stavljen pod američke sankcije. Preostali udeo dele oko 200 zaposlenih.

Gunvor već godinama negira tvrdnje o vezama sa Moskvom, uključujući i američku tvrdnju da je Putin navodno imao investicije u kompaniji - tvrdnju koja nikada nije potkrepljena dokazima.

Foto: Shutterstock, JOHN G. MABANGLO/EPA

Gunvor je u sadašnjem obliku osnovan 2000. godine, a veliki uspon desio se nakon sloma Yukosa, kada je ruska vlada angažovala Gunvor da trguje velikim količinama sirove nafte. Kompanija je ubrzo postala najveći izvoznik ruske nafte, sa udelom od oko 30% pomorskog izvoza.

Dominantni udeo u firmi doneo je Tiornqvistu ogroman profit tokom trgovinskog buma posle ruske invazije na Ukrajinu. Iako su rivali poput Vitola i Trafigure ostvarili veće ukupne profite, Gunvor je ostvario najveći benefir po vlasniku.

Danas kompanija trguje tolikom količinom nafte da bi mogla da zadovolji kombinovanu dnevnu potražnju Velike Britanije i Francuske, uz snažan rast trgovine LNG-jem.

Propast posla sa Lukoilom

Planirana kupovina Lukoilovih međunarodnih aktiva bila bi najambiciozniji potez Gunvora do sada — prerastanje u proizvođača nafte i preuzimanje ogromne mreže benzinskih stanica u SAD, Evropi i Turskoj.

Pregovori su odmakli kada je Vašington objavio sankcije, a špekulacije da je Gunvor „blizak Kremlju“ dovele su do toga da Banco Santander povuče finansiranje, iako su ostale banke ostale uz kompaniju.

Propali posao pojačao je i pitanje sukcesije, pošto je Gunvor početkom godine već izvršio velike promene u top menadžmentu. Törnqvist je ranije želeo da njegova porodica zadrži kontrolu nad kompanijom i 2023. godine postavio je sina u odbor, ali će sada potpuno izaći iz vlasničke strukture.