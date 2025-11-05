Slušaj vest

Ovaj scenario preti ukoliko nadležni regulatori ne odobre dogovor o kupovini međunarodne imovine ruskog Lukoila vredan 22 milijarde dolara, upozorio je Torbjorn Tornkvist, izvršni direktor i većinski vlasnik švedske Gunvor grupe.

Kako prenosi Fajnenšel tajms, Gunvor, sa sedištem u Ženevi, planira da preuzme Lukoilove poslovne operacije u Srbiji, Bugarskoj i Rumuniji, kao i mreže benzinskih stanica u Evropi i SAD, te naftna i gasna polja na Bliskom istoku, u srednjoj Aziji i Africi.

Realizacija dogovora zavisi od odobrenja američkih, britanskih i švajcarskih vlasti, a vreme ističe jer nove američke sankcije Lukoilu i Rosnjeftu stupaju na snagu 21. novembra.

Tornkvist je poručio da je produženje operativnih dozvola za Lukoil ključno kako bi se izbegao kolaps snabdevanja:

- Bez tih dozvola, rafinerijski kapacitet Evrope mogao bi biti ozbiljno ugrožen - upozorio je on.

Lukoilove rafinerije imaju ključnu ulogu u energetskom sistemu regiona - postrojenje u Burgasu obezbeđuje više od dve trećine goriva za Bugarsku, dok Petrotel u Rumuniji pokriva oko trećinu tamošnje prerade. Bilo kakav zastoj u radu, ocenjuje Tornkvist, imao bi direktan efekat na energetsku stabilnost regiona.

Švedski milijarder je takođe odbacio tvrdnje da Gunvor preuzima Lukoilovu imovinu samo privremeno, kako bi se u budućnosti vratila u ruske ruke.

- Ovo je potpuni raskid vlasničkih veza sa Lukoilom. Ne postoji nikakav tajni dogovor - naglasio je Tornkvist.

Ipak, istorijske veze Gunvora sa Rusijom bacaju senku na čitav proces. Jedan od osnivača kompanije bio je Genadij Timčenko, blizak saveznik predsednika Vladimira Putina, koji je svoj udeo prodao Tornkvistu nakon uvođenja sankcija 2014. godine.

Gunvor se u međuvremenu povukao iz većine ruskih projekata, ali reputacioni rizik i dalje postoji.

Sjedinjene Američke Države su u oktobru uvele nove sankcije Lukoilu i Rosnjeftu kako bi dodatno smanjile ruske prihode tokom rata u Ukrajini. Zbog toga je za zaključivanje ugovora sa Gunvorom neophodno odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom Ministarstvu finansija.

Gunvor trenutno vodi pregovore sa američkim vlastima o produženju licence koja omogućava ograničene transakcije sa Lukoilom. Očekuje se da će produženje biti odobreno za još šest meseci, slično rešenju koje je već primenjeno za Rosnjeftovu imovinu u Nemačkoj, prenosi Blumberg.

Konačan ishod pregovora imaće direktan uticaj i na poslovanje Lukoil Srbije, drugog najvećeg lanca benzinskih stanica u zemlji, koji zapošljava oko 180 radnika i dodatnih 800 kroz partnersku mrežu. Kompanija posluje kroz 112 benzinskih stanica širom Srbije i poseduje skladišta u Doljevcu i Ostružnici.