Slušaj vest

Vest da je Lukoil prodat švedskom milijarderu Tornkvistu, čija se kompanija bavi trgovinom, transportom, skladištenjem i optimizacijom nafte i drugih energetskih proizvoda, kao i ulaganjima u naftne terminale i lučke kapacitete, prilično je odjeknula i u sprskoj javnosti.

Ova odluka znači da će biti prodata imovina Lukoila i u Srbiji u kojoj posluje od 2003. i gde ima 112 benzinskih pumpi i dva skladišta.

Šta ovo konkretno znači za naše tržište derivata, objasnio je za "Redakciju" ugledni beogradski ekonomista Mahmut Bušatlija:

"PADAMO U RUKE NJIMA" Lukoil prodat švedskom milijarderu - Ekonomista tvrdi: Skok cena na pumpama me neće iznenaditi Izvor: Kurir televizija

- Mi ćemo ući u ruke jednog od najvećih distributera vezanih za nas. Oni kupuju naftu, prodaju rafinerijama, a onda od njih kupuju benzin. To rešava samo deo problema. U ovoj situaciji, novi vlasnik pumpi će morati da poveća cenu jer će imati daleko veći transport. To je firma sa velikim maržama, ne bih se iznenadio ni da skoči cena benzina i svih derivata nafte. Naš ozbiljan problem je kako da stavimo u funkciju našu refineriju koja je podešena za teške nafte. Mi bi mogli da koristimo naftu sa Bliskog istoka ili zapadne obale Afrike, ali moramo rešiti problem sa Amerikancima.

"Mi smo kolateralna šteta"

Podsetimo, Bušatlija je ranije na ovu temu govorio i za emisiju "Usijanje", a tada je odgonetnuo da li je prodaja Lukoila dobra vest za Srbiju:

- Činjenica je da će promena vlasnika naših stanica značiti da ćemo imati derivate na njihovim pumpama. To je dobra vest, ali mislim da ima samo 112 pumpi. Naša rafinerija neće raditi, ona može da radi još 15 dana, i to mora da se reši. Vrlo smo odmakli od momenta kada se to moglo rešiti, pa sada to može biti rešeno samo na nivou Rusa i Amerikanaca, a mi smo tu kolateralna šteta. Bukvalno više ništa ne možemo da uradimo. Mi nemamo ništa sa Lukoilom, nemam naše akcije, niti išta, a to što će biti žive te njihove stanice, može malo da utiče, ali ne i da reši problem - započeo je Bušatlija.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs