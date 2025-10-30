Slušaj vest

Kompanija je prihvatila ponudu trgovca energentima Gunvor Group za kupovinu firme Lukoil International GmbH sa sedištem u Austriji, koja je vlasnik Lukoil Srbija.

Ova transakcija znači da će i srpska filijala Lukoila - jedna od najvećih mreža benzinskih stanica u zemlji - uskoro preći pod upravljanje nove grupacije, ukoliko dogovor dobije odobrenje američke vlade.

Lukoil je nedavno najavio prodaju svojih međunarodnih operacija nakon što je kompanija pogođena američkim sankcijama. Gunvor Group, koja ima sedište na Kipru, dostavila je ponudu koju je Lukoil prihvatio uz obavezu da neće voditi pregovore sa drugim potencijalnim kupcima.

U Srbiji Lukoil zapošljava oko 180 radnika, dok u partnerskoj - dilerskoj mreži - posao ima još oko 800 ljudi. Kompanija upravlja sa 112 benzinskih stanica širom zemlje, kao i sa dva skladišta nafte u Doljevcu i Ostružnici.

Kako je navedeno, zaključivanje konačnog ugovora zavisi od dobijanja potrebnih OFAC licenci i dozvola, koje regulišu poslovanje ruskih kompanija pod međunarodnim sankcijama.

Lukoil važi za najinternacionalniju rusku naftnu kompaniju, sa poslovima istraživanja i proizvodnje u više od deset zemalja, uključujući Kazahstan, Egipat, Nigeriju i Ujedinjene Arapske Emirate.

Ako američke vlasti daju zeleno svetlo, ovo će biti jedna od najvećih akvizicija u energetskom sektoru u regionu, a promena vlasništva mogla bi doneti i novu poslovnu politiku na srpskom tržištu nafte i derivata.