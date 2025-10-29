Slušaj vest

Ruski naftni gigant Lukoil saopštio je da je započeo proces prodaje svojih međunarodnih poslovnih operacija, nakon što su pojedine države uvele restriktivne mere protiv kompanije i njenih podružnica. Ko bi mogao da ga kupi, ali i šta to znači za Srbiju objasnio je profesor doktor Veljko M. Mijušković, ekonomista.

Lukoil počeo sa rasprodajom zbog sankcija - Mijušković objasnio šta ovo znači za Srbiju Izvor: Kurir televizija

- Sa obzirom na sankcije, verovatno će na perifernim tržištima u srednjem roku doći do rasprodaje njihovih lokalnih ekspozitura ili promene brenda. Za sada vidimo da je tržište Srbije nepogođeno i ekspoziture funkcionišu normalno. Oni nisu monopoliste na srpskom tržištu, već jedni od učesnika, pa zato sve teče normalno

On dodaje da ovo jeste ozbiljan potres za energetsku industriju, sa obzirom da se problem širi na čitav energetski sektor.

- Nemamo tržišne detalje vezane za ponude i zainteresovane strane. Rusija je obelodanila svoje namere i to pokazuje fleksibilnost sa njihove strane. Očekujem da se u narednom periodu pojave kompanije koje će zagovarati kupovinu, a onda ćemo moći da komentarišemo ko je zainteresovan i ko bi bio najbolji kupac. Za sada je ovo rešenje kako bi prešli aktuelnu krizu - kaže Mijušković.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs