Ruska naftna kompanija Lukoil saopštila je danas da, zbog uvođenja restriktivnih mera nekih država protiv te firme i njenih podružnica, namerava da proda svoju imovinu u inostranstvu.

U saopštenju objavljenom na sajtu te kompanije dodaje se da je razmatranje ponuda potencijalnih kupaca već započeto.

Kompanija napominje da se prodaja imovine sprovodi pod licencom za likvidaciju poslovanja, koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država.

Lukoil planira da, po potrebi, podnese zahtev za produženje licence kako bi bilo osigurano neprekidno poslovanje njene imovine u inostranstvu, piše Tanjug.

Sjedinjene Američke Države uvele su 22. oktobra sankcije za više od 30 podružnica ruskih energetskih kompanija Rosnjeft i Lukoil. SAD su dale kompanijama rok do 21. novembra da obustave svoje transakcije sa ruskim proizvođačima nafte.

