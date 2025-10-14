Nema nestašica ni poskupljenja goriva u Srbiji

Sankcije koje su SAD uvele Naftnoj industriji Srbije (NIS) deo su šireg globalnog sukoba velikih sila, a Srbija, iako nije strana u konfliktu, trpi posledice. Uprkos pritiscima, država reaguje odlučno i pravovremeno. Posle sastanka predsednika Aleksandra Vučića sa rukovodstvom Gaspromnjefta, poslata je jasna poruka građanima, nestašice neće biti, energetska stabilnost je obezbeđena, a nacionalni interesi biće zaštićeni.

O ovoj temi govorili su i gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Ivan Arnautović, ekonomista i Nebojša Atanacković, vlasnik benzinske pumpe.

Atancković je sastanak predsednika Aleksandra Vučića sa rukovodstvom Gaspromnjefta opisao kao susret na visokom nivou.

- Mislim da je najbolji znak da su se Rusi vrlo brzo odazvali našem pozivu i što sami shvataju problem u kome se NIS nalazi.

Foto: Kurir Televizija

Na kome je sledeći potez za rešavanje ovog problema, Atanacković je rekao:

- Verovatno će Rusi, ili mi uz pomoć Mađara, pa i Hrvata koji su zainteresovani za dalji nastavak transporta sirove nafte jadranskim naftovodom. Oni će dalje nastaviti razgovore sa američkom stranom, od koje u stvari sada zavisi odluka koje mere treba preduzeti. Sigurno će biti nekoliko varijanti, a mi ne znamo sa kojom će iz SAD biti zadovoljni.

Atanacković je odgovorio da li je moguće očekivati poskupljenje naftnih derivata.

- Objašnjeno je da imamo rezervu i da nema potrebe praviti zalihe, podizanje cena nije dozovljeno. Prodavci će morati da poštuju to kako je određeno od strane Ministarstva trgovine. Mislim da reči predsednika daju novu garanciju. Siguran sam i da će ruska strana uraditi sve da mi nastavimo sa radom.

"GORIVA IMA, TAJ TREND ĆE SE NASTAVITI" Ekonomski stručnjaci sve optimističniji po pitanju pronalaska rešenja nakon sankcija: Sigurno će biti nekoliko varijanti Izvor: Kurir televizija

Međutim, Atanacković napominje da smo doživeli određenu štetu prouzrokovanu sankcijama.

- Nju ćemo doživeti i dalje ukoliko se u relativno kratkom periodu ne vratimo na ono profitno stanje. Manjim pumpama može da preti opasnost da ostanu bez goriva, ako se i daleko nalaze.

Arnautović je posebno naglasio da je interes svih strana da mora doći do nekog dogovora.

- Rusija je gigant na teritoriji Srbije, ali nije slučajna ni volja SAD koju smo videli odlaganjem sankcija. Nije ovo vest od juče, već od par meseci unazad i radilo se na planovima za izlazak iz ove krize.

Osvrnuo se i na poslovanje kompanije NIS.

Foto: Kurir Televizija

- NIS je velika kompanija, recimo, treća po veličini u Rusiji. Ukinuti jedan veliki lanac je jako teško. NIS i Gasprom u svojoj maloprodajnoj mreži zadovoljavaju nekih 11%, to je interesantno. Mi svi govorimo o 80%, 80% jeste prerada nafte, 50% su logistički. NIS ovde ima 330 pumpi, naći će se tu neko rešenje. Postoje i alternativne rute, nisu to 100% kapaciteti koji se mogu zadovoljiti, ali je put ka pronalasku rešenja.

Koliko dugo možemo da zadržimo stabilne cene na benzinskim pumpama, Arnautović je rekao:

- Goriva ima dovoljno i mislim da će u ovom trendu da se nastavi. 90-te više ne mogu da se ponove, takve slike. Ne može taj deo da prođe, rešenje će se 100% naći. U formiranju cene goriva sastavni su više faktora, ali su poprilično veliki nameti, porezi i akcize. To je ogromno učešće i to je aparat koji se može korigovati.

Na pumpama NIS više nije moguće plaćati gorivo Visa karticama Foto: Kurir

Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, na ovu temu za Kurir televiziju izjavio je:

- Cene goriva u Srbiji određuju se na osnovu uredbe o utvrđivanju maksimalnih cena derivata rate. Zavise od tržišnih parametara. Kada se bilo koji od njih promeni, menja se i cena. Trenutno, odnosno prošle nedelje imali smo pad cena goriva za 1 dinar. Videćemo narednog petka kako će biti. Još uvek nema drugih uticaja koji bi podigli cenu.

