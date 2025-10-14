Slušaj vest

Primena odluke o olakšicama u otplati kredita Narodne banke Srbije počinje od sutra. Olakšice su predviđene u slučajevima gubitka posla, značajno smanjenih prihoda, teške bolesti ili povrede koja smanjuje radnu sposobnost. Usvajanjem ove odluke Narodna banka Srbije uspostavila je, kako je navela, regulatorni okvir koji obezbeđuje trajnu zaštitu korisnika kredita, a naročito onih koji se nađu u teškim životnim okolnostima. Postavlja se pitanje kako će sve to izgledati u praksi.

Profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić kaže za Euronews Srbija da je reč o preporuci NBS i da će se ona sprovoditi onako kako je dogovoreno.

On je rekao da svaka banka kao poslovni subjekt upravlja rizikom i da postoje određene razlike u poslovnoj politici između banaka, navodeći da je svaka svojim procedurama propisala koje je to kašnjenje, odnosno docnja, nakon koje počinju prvo neke blage opomene, pozivi, pismena opomena i ceo arsenal stepenika koji mogu da vode i ka proglašenju klijenta za crnu listu preko Udruženja banaka.

"To je stvar samih banaka. Nije to tako brzo i nije, što se kaže, izvesno", rekao je on govoreći o tome šta se smatra pod neredovnom otplatom dugovanja.

Foto: Printscreen/Euronews Srbija

Kada je reč o rokovi do kojih će banke moći da odlože otplatu kredita svojih klijenata, a koji to ne mogu da ispune, Grubišić objašnjava da je to delimično i stvar od banke do banke.

"Ali, mi imamo i propisane rokove, maksimalno rok odobrenja po pojedinim kreditnim instrumentima. Znači, to je sve regulisano opet u sklopu Narodne banke Srbije i regulative prema bankama, a zavisi koliko ste vi otplaćivali do sada. Vi nikako ne možete da izađete sada izvan te regulative sa rokom otplate kredita, ali on može da se prolongira sve do nivoa koji predstavlja ograničenje po regulatornom okviru od Narodne banke Srbije", rekao je on.

On je naveo i da tu možda i banka ima neki interes da smanji te loše plasmane, jer bi se pojavili kao NPL-ovi.

"Mislim da je i u interesu banaka da, kad je već data preporuka i to dogovoreno, pruži maksimalno te mogućnosti. To će zavisiti, naravno, od banke do banke i njenog kreditnog portfolija", kaže Grubišić.

Narodna banka Srbije uputila zvaničan dopis bankama da spreme ponudu za zaposlene i penzionere sa primanjima do 100.000 dinara Foto: Shutterstock

"Na granici svojih mogućnosti"

Kako objašnjavaju u NBS, banke će biti u obavezi da prate pojedinačne kredite, ali korisnik može i sam podneti banci zahtev za odobravanje olakšice.

U zahtevu je potrebno da navede sve okolnosti koje su značajne za odlučivanje i da dostavi odgovarajuću dokumentaciju kao dokaz kojim se potvrđuju njegove tvrdnje.

Zahtev se može podneti u poslovnim prostorijama banke, putem elektronske pošte i preko internet prezentacije banke.

Banka o zahtevu odlučuje u roku od 30 dana od dana njegovog prijema i o tome obaveštava korisnika pismenim putem.

Grubišić kaže da živimo u potrošačkom društvu i da taj talas pojačanog zaduživanja dolazi sa zapada, navodeći da čim nekome malo poraste plata, često usklađuje životni stil sa tim novim povećanjem.

"Odmah pokušavate da povećate i potrošnju, što ne mora uvek nužno da se radi, već može da se razmišlja i o nekoj štednji, ili čak i nekim investicijama. Mislim da su granice, kod onih koji imaju te navike, ipak postavljene, opet od strane Narodne banke Srbije, do kog nivoa vi smete preko prosečne plate da se zadužite kada ste bez stambenog kredita, kada ste sa stambenim kreditom. Mislim da je dobro da postoji taj regulatorni okvir, jer on predstavlja neku granicu za sve nas, ako neki put to potrošačko društvo učini previše, pa se razmahnemo, rekao bih, na granici svojih mogućnosti", rekao je Grubišić.