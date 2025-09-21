Slušaj vest

Tabaković je, u intervju za današnji list Politika, ukazala da se Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, kojom su marže u trgovini na veliko i malo ograničene, odnosi na oko 35 odsto proizvoda koji ulaze u obračun inflacije, i pritom na skoro celu kategoriju prehrambenih proizvoda.

Govoreći o primenjenim merama, ona je istakla da su "u nastojanju da budu što konkurentije na tržištu, ali i da bi podržale mere države, pojedine banke snizile kamatne stope" i ispod postavljene donje granice.

"U ove mere uloženo je mnogo truda, ali naš posao nije završen njihovim objavljivanjem - nastavljamo saradnju s bankama da mere postanu realnost i stvarno olakšenje za građane", poručila je Tabaković.

"U skladu s našim očekivnjima, sve banke su u Srbiji prepoznale su značaj ovim mera, koje su u interesu svih učesnika na tržištu, i objavile posebne ponude povoljnijih kredita za zaposlene i penzionera s redovnim mečenim primanjima do 100 000 dinara - i više od toga u skladu sa poslovnom politikom banke", kazala je ona.

"Naši građani već mogu da podnose zahteve za ove kredite, a banke su započele njihovo odobravanje. Ponude kredita sa sniženim kamatama biće najmanje godinu dana u okviru zvaničnih ponuda banaka, i građani imaju dovoljno vremena da razmisle, sagledaju ponude banaka i svoje potrebe i donesu najbolju odluku", rekla je Tabaković.