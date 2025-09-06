TABAKOVIĆ O MERAMA ZA BOLJI ŽIVOT GRAĐANA: Što ranije refinansiraju kredit po nižim kamatama, građani će više uštedeti
Pored Banke Poštanska štedionica još banaka je najavilo da će sniziti kamate na kredite ispod očekivanih koje je propisala Narodna banka Srbije u sklopu mere o snižavanju kamatnih stopa na gotovinske, potrošačke i stambene kredite, kao i za refinansiranje postojećih kredita, tvrdi za Kurir guverner NBS Jorgovanka Tabaković.
- Banke, kao što smo videli na primeru BPŠ, mogu da snize kamatne stope i ispod naših očekivanja, i imamo najave da će to učiniti još banaka. Stvaranje najboljih mogućih uslova kreditiranja je u zajedničkom interesu i banaka i klijenata, time se čuva poverenje u bankarski sektor, i očekujem da to i banke prepoznaju - ističe Tabakovićeva.
Ona ističe sve benefite koje će građani imati od nižih kamatnih stopa na kredite i poziva ih da iskoriste priliku i od 15. septembra, kada su banke dužne da izađu s novim ponudama povoljnijih kredita, uzmu kredit koji im je potreban kako bi poboljšali svoj životni standard.
- Ova mera, u koordinaciji s drugim merama koje su donete na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, treba da doprinese povećanju životnog standarda naših građana. Ponude kredita sa sniženim kamatama biće najmanje godinu dana u okviru zvaničnih ponuda banaka, pod istim uslovima do kraja otplate, tako da građani imaju vremena da razmisle, isplaniraju i uzmu kredit za ono što im je potrebno. Takođe imaju priliku da refinansiraju kredite po nižim kamatama i pozivamo ih da, nakon što banke objave svoje ponude, to što pre učine kako bi im ušteda po nižoj rati počela što ranije. Stambeni krediti za kupovinu prvog stana po nižim kamatama u odnosu na standardnu ponudu banaka olakšaće našim građanima da sebi i svojim porodicama obezbede krov nad glavom - objašnjava Tabakovićeva.
Prestižni časopis Global fajnans svrstao je guvernera NBS Jorgovanku Tabaković na listu najboljih guvernera u 2025. godini, a ona za Kurir kaže da i s tim priznanjem i bez njega može da radi kako je i dosad radila.
- I s priznanjima i pohvalama, i bez njih, ja mogu jedino ovako kako sam radila i dosad - u najboljem interesu naše države i njenih građana. Ono što meni posebno znači jeste obrazloženje koje je ovaj časopis dao: "Naše godišnje ocene rada guvernera centralnih banaka prepoznaju one lidere koji ne samo da su postigli rezultate već su to učinili s nezavisnošću, disciplinom i strateškom dalekovidošću"-s ponosom kaže Tabakovićeva.
Guverner dodaje da je mera tek na početku, ali da je već očigledno da su građani zadovoljni odlukom NBS o sniženju kamatnih stopa.
- Niže kamatne stope za tri procentna poena na nove gotovinske i potrošačke kredite, kao i za kredite za refinansiranje postojećih, s donjom granicom do 7,5%, odnosno kod gotovinskih kredita koji se odobravaju penzionerima sa uključenim životnim osiguranjem s donjom granicom do 10,5%
- Niže kamatne stope za tri procentna poena i kod kredita za refinansiranje potrošačkih i gotovinskih kredita
- Pravo na stambene kredite sa 0,5% nižom kamatnom stopom u odnosu na dosadašnju imaće kupci prve stambene nepokretnosti ako su zaposleni s redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara
- Mera je tek na početku, ali dosadašnji podaci govore da je NBS adekvatno odmerila odluku i da su građani zadovoljni jer će im ona obezbediti znatne uštede i taj novac moći će da iskoriste za druge životne potrebe. I sve ostale banke obavezale su se da do 15. septembra ažuriraju i objave ponude sa sniženim kamatnim stopama. S obzirom na broj dosad odobrenih kredita i ukupnu sumu, može se zaključiti i da su građani vodili računa i adekvatno procenjivali i planirali iznos novca koji im je potreban i da su vodili računa o svojoj kreditnoj sposobnosti - kaže Jorgovanka Tabaković.