Prestižni časopis Global fajnans svrstao je guvernera NBS Jorgovanku Tabaković na listu najboljih guvernera u 2025. godini, a ona za Kurir kaže da i s tim priznanjem i bez njega može da radi kako je i dosad radila.

- I s priznanjima i pohvalama, i bez njih, ja mogu jedino ovako kako sam radila i dosad - u najboljem interesu naše države i njenih građana. Ono što meni posebno znači jeste obrazloženje koje je ovaj časopis dao: "Naše godišnje ocene rada guvernera centralnih banaka prepoznaju one lidere koji ne samo da su postigli rezultate već su to učinili s nezavisnošću, disciplinom i strateškom dalekovidošću"-s ponosom kaže Tabakovićeva.