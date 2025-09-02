Slušaj vest

Od početka odobravanja kredita sa nižom kamatnom stopom već od 1. spetembra, 15 dana pre roka koji je u sklopu novih mera države za poboljšanje životnog standara građana, i to bez ograničenja visine primanja za penzionere, interesovanje građana za jeftinije kredite je ogromno.

Kako je Kuriru potrvđeno u BPŠ od juče, kada je počela primena novog kreditnog programa u skladu sa supervizorskim očekivanjima Narodne banke Srbije, do danas u 12 časova u Banci Poštanska štedionica primljeno je 1.198 zahteva, od čega su već realizovana 203 kredita u ukupnom iznosu preko 83 miliona dinara.

Isitču i da je veliko interesovanje klijenata zabeleženo za gotovinske kredite sa kamatnom stopom od 5,99% (očekivana kamatna stopa NBS 7,50%) što je za ceo procentni poen niže od julske ponude BPŠ Banke, kao i za gotovinske kredite uz osiguranje života sa nominalnom kamatom od 9,99%, što je za 0,51 procentni poen niže od očekivane stope NBS (10,50%) ili čak 3,51 procentni poen niže u odnosu na standardnu julsku ponudu BPŠ Banke.

- Banka Poštanska štedionica je ponovo prva izašla na tržište, čak 15 dana pre roka, i zaposlenima sa primanjima do 100.000 dinara i penzionerima bez obzira na visinu primanja ponudila uslove koji su značajno povoljniji od očekivanih kamatnih stopa. Rezultati prvog dana primene novog programa jasno pokazuju da smo pogodili potrebe građana i ponudili finansijska rešenja koja im u realnim uslovima donose manje troškove, lakše upravljanje mesečnim budžetom i veću sigurnost - istakao je Bojan Kekić, predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica.

Bojan Kekić o velikom broju zahtreva građana za kredite sa nižom kamatnom stopom Foto: Banka Poptanska štedionica

On isitče da BPŠ istovremeno aktivno učestvuje i u programu stambenih kredita za mlade do 35 godina za kupovinu prvog stana. Do sada je primljeno više od 2.100 zahteva u vrednosti od oko 172 miliona evra. Odobreno je više od 1.850 kredita, a oko 1.500 mladih porodica već se uselilo u svoj dom.