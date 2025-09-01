Slušaj vest

Naime, odobren je prvi gotovinski kredit za zaposlene po kamatnoj stopi 5,99%.

- Osim toga, među prvim odobrenim kreditima iz novog programa podrške, nalazi se i refinansirajući kredit za penzionere sa životnim osiguranjem u iznosu od 200.000 dinara. Taj kredit je uzeo jedan penzioner iz Niša - otkrio je ministar Siniša Mali, i dodao:

- Zaista sjajni primeri, koji najbolje pokazuju i potvrđuju kako i kroz ovu meru doprinosimo poboljšanju životnog standarda građana Srbije, s obzirom na to da se njome direktno utiče na rasterećenje kućnog budžeta.

Poštanska štedionica je od jutros primila čak 35 zahteva koji se odnose na različite vrste kredita, a koji podrazumevaju niže kamatne stope, u skladu sa novim programom podrške građanima.

- Veliko interesovanje građana potvrđuje da je reč o pravoj i adekvatnoj meri. Inače, povoljniji krediti, odnosno niže stope kamata na kredite, deo su novog paketa ekonomskih mera kojima smo građanima želeli da omogućimo da dobijaju povoljnije stambene, gotovinske i potrošačke kredite. Ovo je još jedno obećanje koje ispunjavamo, a od čega direktnu korist imaju građani Srbije - zaključio je ministar.

Podsećamo, jutros je stupila na snagu uredba Vlade koju je predložio predsednik Srbije Vučić u sklopu seta od pet ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda građana