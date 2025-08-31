"ne samo nacionalna nego i regionalna prilika za čitav Balkan"

Tokom Ekspa 2020 u Dubaiju više od 75 odsto kompanija zabeležilo je rast poslovanja, što jasno govori o tome koliko ova manifestacija može da znači i za srpske firme. Uz podršku države, Ekspo 2027 u Beogradu može da postane odskočna daska za njihov brži izlazak na svetsku scenu i trajnu globalnu prepoznatljivost, kaže Mark Rohan, ekspert iz Ekspo Siti Dubai.

Rohan je dugo godina angažovan u razvoju Ekspo projekata i danas radi u okviru Ekspo Siti Dubai, inovacionom i poslovnom klasteru nastalom posle održavanja Svetske izložbe 2020. godine. On ističe da su ekonomski uticaji i efekti ove manifestacije na reputaciju daleko širi od samog trajanja izložbe. U svojoj karijeri sarađivao je sa brojnim kompanijama koje su nakon učešća na međunarodnim izložbama osnažile svoje pozicije na globalnom tržištu.

„Međunarodne izložbe doživljavam kao globalni reflektor, događaj koji može da promeni način na koji svet vidi Srbiju. Kada u Beograd 2027. stigne više od četiri miliona posetilaca, oni neće doći samo da razgledaju paviljone, već i da otkriju dublju priču o inovacijama, tehnologiji, poljoprivredi i kreativnom potencijalu zemlje,“ naglašava Rohan.

On dodaje da je jedna od najvećih vrednosti međunarodnih izložbi prilika za domaće kompanije da izađu pred svetsku publiku, ali i da uspostave strateške veze sa investitorima i partnerima. „Upravo to donosi Ekspo, vrata ka globalnom tržištu koja se otvaraju u samo nekoliko meseci,“ kaže Rohan, podsećajući da je u Dubaiju više od tri četvrtine firmi ostvarilo rast poslovanja.

On naglašava da koristi nisu ograničene samo na turizam i ugostiteljstvo, već se prenose i na građevinske i izvođačke firme, koje dobijaju iskustvo primenjivo na drugim velikim manifestacijama širom sveta. Važno je da kompanije iz Srbije budu prisutne na samoj lokaciji, kao sponzori ili kroz sopstvene paviljone, jer, kako tvrdi, to donosi vidljivost kod miliona potencijalnih klijenata i partnera.

„Ekspo 2027 nije samo nacionalna prilika, već i regionalna,“ ističe Rohan i dodaje da pažnja svetske javnosti usmerena ka Beogradu može postati podstrek da ceo Balkan nastupi zajedno i učvrsti svoju poziciju na globalnoj sceni. Prema njegovim rečima, udruženi napori u privlačenju investicija i predstavljanju regionalnih potencijala mogu da donesu dugoročne koristi svim ekonomijama regiona.

Za Srbiju, kaže on, Ekspo 2027 nije tek još jedan događaj u kalendaru, već „prekretnica“ koja može da ubrza ekonomski razvoj i učvrsti poziciju zemlje kao atraktivne investicione i turističke destinacije. „Ako se prilika iskoristi na pravi način, Beograd će 2027. pokazati da Srbija nije na marginama svetskih tokova, već da ih aktivno oblikuje,“ zaključuje Rohan.