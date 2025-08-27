Slušaj vest

Burkina Faso zvanično je potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027, koja će se održati u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, sa temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“. Ova zemlja je jedna od 119 zemalja koje su do sada potvrdile učešće na ovom velikom globalnom događaju.

Srbija i Burkina Faso uspostavili su bilateralne diplomatske odnose 1968. godine. Ova saradnja, bazirana na zajedničkoj posvećenosti jačanju političkih, ekonomskih i kulturnih razmena, posebno je izražena kroz program „Svet u Srbiji“, koji omogućava mnogim studentima iz ove afričke zemlje da nastave visoko obrazovanje u Srbiji.

Burkina Faso je zemlja plesa, sporta i muzike Foto: Expo 2027 Beograd

„Veoma nam je drago što ćemo u Beogradu ugostiti Burkinu Faso. Ova zemlja će doneti jedinstveni duh zapadne Afrike i ponuditi originalnu interpretaciju glavne teme Ekspo 2027. Beograd će za dve godine postati prava globalna radionica inovacija i kreativnosti i srećni smo što će Burkina Faso biti deo ove avanture“, istakao je direktor Ekspo 2027 d.o.o. Beograd, Danilo Jerinić.

Bogata i raznolika kulturna prezentacija

Paviljon Burkine Faso isticaće kulturnu raznolikost i živahni identitet zemlje kroz umetničke izraze kao što su:

Tradicionalni plesovi, uključujući ples sa maskama (među narodima Bva, Nuna, Bobo), ples warba i ples petla (znak naroda Mosi), kao i ples djongo (karakterističan za narod Gurunsi), koji simbolizuju snagu, jedinstvo i slavlje.

Imaće bogatu prezentaciju na EXPO 2027 Foto: Shutterstock

Raznovrsni tradicionalni muzički instrumenti, kao što su balafon, džembe, bendre, bara, kunde i kologo.

Popularne tradicionalne igre kao što su ludu, songo (awale), wara i zama, koje su živi svedoci kreativnosti i međugeneracijske transmisije.

Nacija strastvena prema sportu

Kada je reč o sportu, Burkina Faso se izdvaja po tradicionalnom rvanju, duboko ukorenjenom u zajedničkim slavljima, koje oličava vrednosti hrabrosti, lojalnosti i zajedništva. U urbanim sredinama takođe su popularni borilački sportovi, fudbal i boks.