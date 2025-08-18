Slušaj vest

Ministar Mali je rekao i da nam veliko interesovanje posetilaca tokom ovih meseci pokazuje da možemo da očekujemo da će paviljon u kome je predstavljena naša zemlja do zatvaranja videti bar million ljudi.

On je podsetio da je EXPO u Japanu otvoren u aprilu i da će trajati do 13. oktobra.

- Paviljon je mesto susreta sa Srbijom u dalekom Japanu, gde je pokazano šta naša zemlja ima da ponudi posetiocima, ali i potencijalnim investitorima koji kod nas odluče da ulažu. Japan je treća ekonomska sila na svetu i vodeća nacija po pitanju tehnologije, robotike, automobilske i mašinske industrije, elektronike i medicinskih istraživanja.

Srpski paviljon na EXPO u Osaki Foto: Printscreen/Instagram/mali_sinisa

- Želimo što više japanskih kompanija u Srbiji jer one po pravilu direktno doprinose smanjenju zagađenja, prečišćavanju vazduha u industriji, smanjenju otpada na deponijama, boljim zdravstvenim uslugama, optimizaciji saobraćaja, napretku poljoprivrednih i industrijskih tehnologija, rekao je Mali i dodao:

- Naši odnosi su tradicionalno prijateljski, Japan je potvrdio prisustvo na Expo izložbi u Beogradu 2027. godine i radujemo se ponovnom susretu sa prijateljima.

Ne propustiteInfoBizJEDNA OD NAJSTARIJIH DRŽAVA SVETA STIŽE NA EXPO 2027! Predstaviće bogatu kulturu u čast 90 godina diplomatskih odnosa
GetOriginalImageById.jpg

 - Ovolika posećenost još jednom potvrđuje koliki je značaj Expo izložbi, i toga što će Srbija biti domaćin ove specijalizovane izložbe 2027. godine. Do sada imamo 119 potvrđenih zemalja, idemo dalje!, zaključio je Mali.

Kurir.rs

Ne propustiteInfoBiz"SVAKO DATO OBEĆANJE, ISPUNILI SMO DOK ONI BLOKIRAJU, RUŠE I UNIŠTAVAJU" Ministar Mali o novim ekonomskim merama i minimalcu: Da dostignemo 650€ do kraja 2027.
Screenshot 2025-08-18 104352.jpg
InfoBizMINISTAR MALI: Bezbednost svih učesnika EXPO-a će biti na maksimalnom nivou (FOTO)
IMG_7239.jpeg
InfoBiz"STIGLO PISMO OD PREMIJERA ŠPANIJE" Ministar Mali: Veliko interesovanje za EXPO 2027
ekspo.jpg
InfoBizSVEČANO OTVOREN "EXPO 2027 PLAYGROUND" Ministar Mali: Niko ne može da nas podeli! Srbija će biti centar sveta 2027. godine (FOTO/VIDEO)
collage.jpg