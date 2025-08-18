Slušaj vest

Ministar Mali je rekao i da nam veliko interesovanje posetilaca tokom ovih meseci pokazuje da možemo da očekujemo da će paviljon u kome je predstavljena naša zemlja do zatvaranja videti bar million ljudi.

On je podsetio da je EXPO u Japanu otvoren u aprilu i da će trajati do 13. oktobra.

- Paviljon je mesto susreta sa Srbijom u dalekom Japanu, gde je pokazano šta naša zemlja ima da ponudi posetiocima, ali i potencijalnim investitorima koji kod nas odluče da ulažu. Japan je treća ekonomska sila na svetu i vodeća nacija po pitanju tehnologije, robotike, automobilske i mašinske industrije, elektronike i medicinskih istraživanja.

- Želimo što više japanskih kompanija u Srbiji jer one po pravilu direktno doprinose smanjenju zagađenja, prečišćavanju vazduha u industriji, smanjenju otpada na deponijama, boljim zdravstvenim uslugama, optimizaciji saobraćaja, napretku poljoprivrednih i industrijskih tehnologija, rekao je Mali i dodao:

- Naši odnosi su tradicionalno prijateljski, Japan je potvrdio prisustvo na Expo izložbi u Beogradu 2027. godine i radujemo se ponovnom susretu sa prijateljima.

- Ovolika posećenost još jednom potvrđuje koliki je značaj Expo izložbi, i toga što će Srbija biti domaćin ove specijalizovane izložbe 2027. godine. Do sada imamo 119 potvrđenih zemalja, idemo dalje!, zaključio je Mali.