- Nove mere su odgovor države na potrebe običnih ljudi, svih onih koji vredno rade, a koji možda i dalje teško žive, uprkos tome što kontinuirano radimo na povećanju životnog standarda. Svesni smo sa kojim izazovima se suočavaju građani zbog inflacije, ali baš zbog toga iz godine u godinu povećavamo plate, penzije i minimalnu zaradu, i to u realnom iznosu. Ove mere su samo dodatak u našoj ekonomskoj politici, koje će značiti dodatno olakšanje za građane, naglasio je Mali i dodao:

- Podsećam i da danas počinju razgovori na tehničkom nivou sa predstavnicima sindikata i poslodavaca o povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine. Prethodno od 1. oktobra imamo povećanje minimalca za 9,4 odsto, odnosno sa 53.592 dinara na 58.630 dinara, što je izraženo u evrima povećanje sa 450 na 500 evra. Sada idemo dalje, kako bismo mogli da dostignemo cifru od 650 evra do kraja 2027. godine.

- Sve ovo što radimo znači bolji i kvalitetniji život građana Srbije. Svako obećanje koje smo dali - ispunili smo.

Trudimo se da radimo i gradimo, dok oni blokiraju, ruše i uništavaju ovu zemlju, i u ekonomskom, ali i u svakom drugom smislu. Kako bismo nastavili ovim putem, od presudnog značaja je da sačuvamo mir i stabilnost.