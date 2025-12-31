Brixwell Investment započinje izgradnju prestižnog The Dorcol Residence
Dobijanjem građevinske dozvole, kompanija Brixwell Investment zvanično započinje izgradnju projekta The Dorcol Residence, čime Dorćol ulazi u novu fazu urbanog razvoja i savremenog luksuznog stanovanja.
The Dorcol Residence nije samo još jedan stambeni kompleks – on predstavlja promišljenu viziju modernog života u jednom od najautentičnijih delova Beograda. Na mestu gde se susreću istorija grada, savremena arhitektura i puls urbanog života, nastaje projekat koji redefiniše pojam doma u centru prestonice.
Dobijanje građevinske dozvole označava ključni trenutak u razvoju projekta i potvrdu da je svaka faza planiranja realizovana u skladu sa najvišim urbanističkim, tehničkim i estetskim standardima. Početak gradnje predstavlja prelazak iz faze ideje u fazu stvaranja – trenutak u kojem vizija dobija svoju fizičku formu.
Projekat je osmišljen kao arhitektonski sklad luksuza, funkcionalnosti i privatnosti, sa pažljivo dizajniranim stambenim jedinicama i dodatnim sadržajima koji unapređuju svakodnevni život. Poseban akcenat stavljen je na kvalitet materijala, dugotrajnost i bezvremenski dizajn, sa ciljem da The Dorcol Residence postane nova referentna tačka savremenog stanovanja u Beogradu.
Početkom izgradnje, Brixwell Investment potvrđuje svoju poziciju investitora koji ne prati trendove – već ih postavlja. The Dorcol Residence nastaje kao projekat sa ambicijom da traje, oblikuje prostor i postane deo identiteta Beograda.
