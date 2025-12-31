The Dorcol Residence nije samo još jedan stambeni kompleks – on predstavlja promišljenu viziju modernog života u jednom od najautentičnijih delova Beograda. Na mestu gde se susreću istorija grada, savremena arhitektura i puls urbanog života, nastaje projekat koji redefiniše pojam doma u centru prestonice.

Dobijanje građevinske dozvole označava ključni trenutak u razvoju projekta i potvrdu da je svaka faza planiranja realizovana u skladu sa najvišim urbanističkim, tehničkim i estetskim standardima. Početak gradnje predstavlja prelazak iz faze ideje u fazu stvaranja – trenutak u kojem vizija dobija svoju fizičku formu.