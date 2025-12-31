Slušaj vest

Postavljanje podnih i zidnih obloga spada među prve i najvažnije faze uređenja ili renoviranja kako stambenih, tako i poslovnih prostora. Visina troškova ovih radova zavisi od više elemenata, među kojima su vrsta izabranog materijala, kvadratura prostora, stanje postojeće podloge, ali i cena rada majstora, koja varira u zavisnosti od lokacije.

Keramičke pločice i dalje zauzimaju vodeće mesto među zidnim i podnim oblogama, naročito u kupatilima, kuhinjama i hodnicima. Njihove cene znatno osciluju, najjednostavnije varijante mogu se pronaći već od sedam do 10 evra po kvadratnom metru, dok luksuznije, dizajnerske ili pločice većih dimenzija dostižu cenu od 40 do 50 evra po kvadratu.

Prema rečima mašinskog inženjera Ivana Lukića iz kompanije ILU term, cena rada keramičara u proseku se kreće između 15 i 25 evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od složenosti posla.

- U situacijama kada je potrebno dodatno ravnanje podloge, izvođenje hidroizolacije ili zahtevnije sečenje pločica, cena može biti viša. U celini gledano, kompletna ugradnja pločica, uključujući materijal i rad, najčešće se kreće u rasponu od 20 do 50 evra po kvadratnom metru, dok kod luksuznih rešenja taj iznos može biti i znatno veći - ističe Lukić.

Kada je reč o podovima u dnevnim boravcima i spavaćim sobama, laminat ostaje jedno od najčešće biranih rešenja zahvaljujući povoljnoj ceni i brzoj montaži. Cena laminata kao materijala uglavnom se kreće od 25 do 40 evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od kvaliteta, debljine i klase otpornosti. Trošak same ugradnje, bez materijala, obično iznosi od 10 do 20 evra po kvadratu, pa se ukupna cena sa radom najčešće kreće između 35 i 60 evra po kvadratnom metru.

Parket od domaćih vrsta drveta, poput bukve ili hrasta, može se pronaći po cenama od 25 do 35 evra po kvadratnom metru, dok su gotovi i kvalitetniji parketi znatno skuplji. Cena ugradnje parketa, uključujući eventualno hoblovanje i lakiranje, u proseku iznosi od 14 do 20 evra po kvadratu. Kada se saberu svi troškovi, konačna cena parketa često prelazi 40 evra, a neretko dostiže i više od 60 evra po kvadratnom metru.

- Sve veću pažnju kupaca privlače vinil i PVC podovi, koji se odlikuju otpornošću na vlagu i lakim održavanjem. Oni predstavljaju pristupačniju opciju, jer se cena ugradnje najčešće kreće od pet do 12 evra po kvadratnom metru, a ukupni troškovi sa materijalom uglavnom su niži nego kod laminata ili parketa - objašnjava Lukić.

Kod zidnih obloga, pored keramike, sve češće se koriste dekorativni paneli, 3D obloge i materijali koji imitiraju kamen. Njihove cene su raznovrsne, ali se u većini slučajeva kreću od 20 evra pa naviše po kvadratnom metru, dok su i troškovi ugradnje često veći zbog zahtevnije montaže.

- Na formiranje konačne cene utiču i dodatni radovi, kao što su priprema i sanacija podloge, skidanje starih obloga, fugovanje, postavljanje lajsni i pragova, kao i sama lokacija objekta. U većim gradovima, a posebno u Beogradu, cene rada su uglavnom više nego u manjim sredinama. Zato je važno unapred zatražiti detaljnu ponudu i precizno definisati šta je uključeno u cenu, kako bi se izbegli neočekivani troškovi - savetuje Lukić.