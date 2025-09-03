Slušaj vest

Gordana Jančić iz "Srbijašuma" kaže da je neophodno da se građani jave najbližoj šumskoj upravi, a otvoren je i kol-centar.

Mera važi do 1. marta.

Jedna od 5 važnih ekonomskih mera države za podršku građanima, koja važi od 1. septembra, jeste i nabavka jeftinog ogrevnog drveta kod "Srbijašuma".

Pomoćnik direktora Sektora za šumarstvo u "Srbijašumama" Gordana Jančić rekla je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da cena od 2.900 dinara za kubik važi za socijalno ugrožena domaćinstva koja su korisnici prava socijalne zaštite.

"U okviru ekonomskih mera, javno preduzeće "Srbijašume" je za kategorije koje obuhvataju penzionere, lica sa raznim invaliditetima, vojne i civilne invalide rada, porodice poginulih boraca, učesnike rata prve, druge i treće kategorije i njihove porodice obezbedilo ogrevno drvo po ceni nižoj od 15 odsto, koja iznosi 4.478 dinara sa PDV-om po kubiku", napominje Jančićeva.

U treću kategoriju spada hiljadu najugroženijih domaćinstava i za njih je obezbeđeno osam besplatnih kubika uz prevoz do svakog domaćinstva.

Iznos od 5.269 dinara po kubiku je cena ogrevnog drveta za sve ostale kategorije, a koje nisu obuhvaćene po prethodnim kategorijama mera zaštite.

Procedura za sve tri kategorije

Govoreći o proceduri za sve tri kategorije stanovništva, Jančićeva kaže da građani treba da se jave najbližoj šumskoj upravi, a da postoji 67 tih uprava i 17 gazdinstava u Srbiji. Otvoren je i kol-centar od 7 do 15 časova: 011 711 85 10 ili 066 815 0605, a na društvenim mrežama postoje brojevi telefona svih šumskih uprava.

Građani koji žele da kupe drva po ceni od 5.269 dinara treba da se jave najbližoj šumskoj upravi ili gazdinstvu.

Što se tiče količina, napominje da je osam kubika besplatno, a za ostale kategorije do 10 metara kubnih, što je količina potrebna prosečnom domaćinstvu za grejnu sezonu.

Inače, mera važi šest meseci, od 1. septembra do 1. marta.

U slučaju da opština ili grad nemaju gazdinstva "Srbijašuma", građani se mogu javiti u najbližu šumsku upravu. Navela je da, na primer, Šumska uprava Valjevo pokriva 15 opština.

Pomoćnica direktora kaže da "Srbijašume" imaju čuvarsku službu zaduženu za čuvanje šuma.

"Vršimo i kontrolu prometa drvnih sortimenata, uključujući i ogrevno drvo. U prethodnom periodu izvršili smo više od 1.300 kontrola i drvo koje je u prometu a nema dokumentaciju privremeno se oduzima", navodi gošća Dnevnika.

Drvo koje potiče iz državnih šuma, u nadležnosti "Srbijašuma", žigosano je žigom za posečeno drvo, crne je boje i prati ga otpremnica. Dodaje da je drvo iz privatnih šuma obeleženo žigom zelene boje. Ako bude povećana potražnja za ogrevnim drvetom, "Srbijašume" mogu da odgovore svim zahtevima, zaključila je Gordana Jančić.