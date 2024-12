"Svakako je kamatna stopa od pet odsto, predložena zakonom, veća od sadašnjih 4,08 odsto. Koliko će porasti, zavisi od više faktora, od toga koliki je kredit i kada ste ga uzeli. To je bitno zbog načina obračuna kamate jer korisnici prvo plaćaju kamatu pa tek onda glavnicu. Tako će ova promena stope na one koji su davno uzeli kredit manje uticati, dok će građani koji su nedavno podigli stambeni kredit ove promene mnogo više osetiti", ističe Vasić.

Inače, u skupštinskoj proceduri nalazi se set zakona iz domena NBS, a među njima i predlog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji bi trebalo da budu usvojeni do kraja decembra. U delu ovog zakona navedena je prelazna odredba u trajanju od godinu dana, odnosno od 1. januara 2025. do 31. decembra, po kojoj je kamatna stopa stambenih kredita ograničena na maksimalnih pet odsto.

Ona se primenjuje kod svih ugovora s promenljivom stopom, što obuhvata i kredite koji su zaključeni pre donošenja ovog zakona, kao i one koji se sklope kasnije.

Vasić ističe da je ovo svakako povoljnije po građane nego da se od 2025. primenjuje tržišna kamatna stopa jer je šestomesečni euribor, od koga najviše zavise kamatne stope kredita indeksiranih u evrima, sada na nivou od oko 2,6 odsto. Kada se tome, kako ističe, doda marža banke od tri odsto, to je ukupno 5,6 odsto. "Bilo bi idealno da kamatna stopa i od januara 2025. ostane na sadašnjih 4,08 odsto."

Prema njegovim rečima, veliki broj ljudi u Srbiji koristi stambene kredite, i to s promenljivom kamatnom stopom, kod koje najvažniju ulogu igra upravo iznos euribora. "Oko 165.000 ljudi ima stambeni kredit u Srbiji, a više od 95 odsto ta vrsta pozajmice indeksirana je u evrima, i to s varijabilnom kamatnom stopom."

Vasić naglašava da je ovakav način, da se administrativnim merama donekle utiče na tržište, razumljiv kada dolazi do drastičnijih skokova kamatnih stopa i brzog prenošenja tog uticaja na budžete korisnika bankarskih proizvoda.

"Ipak, dugoročno mora da se nađe neki protivteg bankarskom sektoru jer je on dominantan na našem tržištu. Više od 95 odsto novca koji se pojavljuje bilo gde u Srbiji skoncentrisano je u bankama. Potrebni su novi izvori finansiranja. Ovde sedam-osam banaka zauzima 95 odsto tržišta. Tako je neophodno i na strani ponude i tražnje stvoriti nove izvore."

Posle usvajanja zakona, kamatne stope stambenih kredita biće veće za skoro jedan procentni poen. To posledično dovodi i do rasta mesečnih rata kredita dužnika. Prema računici analitičara Bloomberg Adrije, za one koji su nedavno uzeli stambeni kredit vredan 80.000 evra, mesečna rata uz sadašnju kamatu od 4,08 odsto iznosi oko 488 evra.