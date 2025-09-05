Slušaj vest

Građani koji uzmu gotovinski kredit od milion dinara po sniženim kamatnim stopama uštedeće više od 200.000 dinara na toj pozajmici u odnosu na ono što bi morali da plate po ranijim, višim kamatama.

Naime, ovaj ogroman iznos uštede najbolje odražava benefite nižih kamatnih stopa za gotovinske i potrošačke kredite, kao jedne od pet mera Vlade Srbije za poboljšanje životnog standarda građana.

A koliko su građani na dobitku zbog nižih kamata na kredite, najbolje se vidi na konkretnom primeru kredita od milion dinara sa rokom otplate od 71 mesec.

- Ukoliko se kao primer uzme gotovinski kredit u iznosu od 1.000.000 dinara, sa rokom otplate od 71 mesec i nominalnom kamatnom stopom od 14,18% po kojoj su neke banke odobravale navedeni kredit, mesečna rata kredita iznosila bi 20.888 dinara. Primena snižene nominalne kamatne stope od 7,50% na isti iznos kredita i isti rok otplate smanjila bi mesečnu ratu na iznos od 17.483 dinara. Efekat snižavanja kamatne stope na ratu iznosi i preko 3.000 dinara mesečno, što predstavlja uštedu za korisnika od 16% u odnosu na ratu kredita po trenutnoj kamatnoj stopi koje nude neke banke. Štaviše, ušteda na nivou ukupnog kredita za ceo period otplate iznosila bi i preko 200.000 dinara - objašnjavaju za Kurir u Narodnoj banci Srbije.

Koristi za sve

Pored toga što će odobravanje gotovinskih i porošačkih kredita po nižim kamatnim stopama zaposlenima i penzionerima sa primanjima do 100.000 dinara znatno finansijski rasteretiti te grupe građana, u NBS očekuju i dodatne koristi za sve građane.

- Očekuje se da će veliki broj građana refinansirati postojeće kredite po povoljnijim uslovima, što će dovesti do toga da se dodatno zaštiti i unapredi životni standard svih građana, pre svega onih sa nižim primanjima. Dodatno, stambeni krediti za kupovinu prve stambene nepokretnosti sa kamatnim stopama i do 0,5 procentnih poena nižim u odnosu na standardnu ponudu banke olakšaće mladim porodicama i drugim zainteresovanim licima da finansiraju kupovinu sopstvenog doma. Takođe, očekuje se da se prilikom odobravanja ovih kredita ne naplaćuju naknade za obradu kreditnih zahteva, kao i da krediti budu u ponudi banke najmanje 12 meseci. U skladu sa tim, njihova raspoloživost u najmanje 12 meseci pruža građanima više vremena i mogućnosti za planiranje i donošenje odluka, a neplaćanje naknade za obradu kreditnih zahteva smanjuje dodatne troškove, čineći kredite pristupačnijim - ističu u centralnoj banci.

ČINJENICE O NOVIM MERAMA U VEZI S KAMATAMA Niže kamatne stope za tri procenta poena na nove gotovinske, potrošačke i kredite za refinansiranje postojećih, s donjom granicom do 7,5%, odnosno kod gotovinskih kredita koji se odobravaju penzionerima sa uključenim životnim osiguranjem s donjom granicom do 10,5%.

Niže kamatne stope za tri procenta poena i kod kredita za refinansiranje potrošačkih i gotovinskih kredita

Pravo na stambene kredite sa 0,5% nižom kamatnom stopom u odnosu na dosadašnju imaće kupci prve stambene nepokretnosti ako su zaposleni s redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara

Veća kreditna aktivnost

U NBS očekuju da će ova mera, osim na građane, imati pozitivan uticaj i na bankarski sektor.

- Osim što će navedena mera dovesti do povećanja životnog standarda građana, očekuju se i pozitivni efekti na bankarski sektor u vidu povećanja kreditne aktivnosti banaka. Kao i do sada, verujemo da će sve banke svoje poslovanje prilagoditi na način koji neće ugroziti poverenje postojećih i budućih klijenata, čime će obezbediti održivo poslovanje, sigurne prilive i budući rast. S obzirom na to da su prepoznale važnost podrške građanima i stabilnosti ekonomije u celini, sve banke koje u svojoj ponudi imaju potrošačke i gotovinske kredite u dinarima, kao i/ili stambene kredite obavezale su se da najkasnije do 15. septembra 2025. godine objave ponudu navedenih kredita sa sniženom kamatnom stopom - kažu u NBS.

Da su potrošački krediti bili vrlo skupi i u vreme jeftinog novca, te da će niže kamatne stope na njih građanima doneti znatne uštede, za Kurir ističe i Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije.

- Mnogi građani sa prosečnim primanjima koji su zaduženi imaju administrativne zabrane i redovno plaćaju rate, a ono što im ostane, troše za hranu. Niže kamate na gotovinske i potrošačke kredite za njih će značiti uštedu, koja će im ostaviti više sredstava za ličnu potrošnju. Što se tiče stambenih kredita, do sada je 90 odsto stanova kupovano za keš, a ograničenje kamatnih stopa na stambene kredite može povećati tražnju za njima. U tom pogledu ove mere će imati efekta i na uštede, a pritom neće uticati na pad kreditne aktivnosti, već će je čak i podići - ističe Stanić.