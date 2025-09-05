NA MILION DINARA KEŠ KREDITA UŠTEDA 200.000! Ovo je računica koliko će se građani okoristiti od nižih kamata
Građani koji uzmu gotovinski kredit od milion dinara po sniženim kamatnim stopama uštedeće više od 200.000 dinara na toj pozajmici u odnosu na ono što bi morali da plate po ranijim, višim kamatama.
Naime, ovaj ogroman iznos uštede najbolje odražava benefite nižih kamatnih stopa za gotovinske i potrošačke kredite, kao jedne od pet mera Vlade Srbije za poboljšanje životnog standarda građana.
A koliko su građani na dobitku zbog nižih kamata na kredite, najbolje se vidi na konkretnom primeru kredita od milion dinara sa rokom otplate od 71 mesec.
- Ukoliko se kao primer uzme gotovinski kredit u iznosu od 1.000.000 dinara, sa rokom otplate od 71 mesec i nominalnom kamatnom stopom od 14,18% po kojoj su neke banke odobravale navedeni kredit, mesečna rata kredita iznosila bi 20.888 dinara. Primena snižene nominalne kamatne stope od 7,50% na isti iznos kredita i isti rok otplate smanjila bi mesečnu ratu na iznos od 17.483 dinara. Efekat snižavanja kamatne stope na ratu iznosi i preko 3.000 dinara mesečno, što predstavlja uštedu za korisnika od 16% u odnosu na ratu kredita po trenutnoj kamatnoj stopi koje nude neke banke. Štaviše, ušteda na nivou ukupnog kredita za ceo period otplate iznosila bi i preko 200.000 dinara - objašnjavaju za Kurir u Narodnoj banci Srbije.
Koristi za sve
Pored toga što će odobravanje gotovinskih i porošačkih kredita po nižim kamatnim stopama zaposlenima i penzionerima sa primanjima do 100.000 dinara znatno finansijski rasteretiti te grupe građana, u NBS očekuju i dodatne koristi za sve građane.
- Očekuje se da će veliki broj građana refinansirati postojeće kredite po povoljnijim uslovima, što će dovesti do toga da se dodatno zaštiti i unapredi životni standard svih građana, pre svega onih sa nižim primanjima. Dodatno, stambeni krediti za kupovinu prve stambene nepokretnosti sa kamatnim stopama i do 0,5 procentnih poena nižim u odnosu na standardnu ponudu banke olakšaće mladim porodicama i drugim zainteresovanim licima da finansiraju kupovinu sopstvenog doma. Takođe, očekuje se da se prilikom odobravanja ovih kredita ne naplaćuju naknade za obradu kreditnih zahteva, kao i da krediti budu u ponudi banke najmanje 12 meseci. U skladu sa tim, njihova raspoloživost u najmanje 12 meseci pruža građanima više vremena i mogućnosti za planiranje i donošenje odluka, a neplaćanje naknade za obradu kreditnih zahteva smanjuje dodatne troškove, čineći kredite pristupačnijim - ističu u centralnoj banci.
- Niže kamatne stope za tri procenta poena na nove gotovinske, potrošačke i kredite za refinansiranje postojećih, s donjom granicom do 7,5%, odnosno kod gotovinskih kredita koji se odobravaju penzionerima sa uključenim životnim osiguranjem s donjom granicom do 10,5%.
- Niže kamatne stope za tri procenta poena i kod kredita za refinansiranje potrošačkih i gotovinskih kredita
- Pravo na stambene kredite sa 0,5% nižom kamatnom stopom u odnosu na dosadašnju imaće kupci prve stambene nepokretnosti ako su zaposleni s redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara
Veća kreditna aktivnost
U NBS očekuju da će ova mera, osim na građane, imati pozitivan uticaj i na bankarski sektor.
- Osim što će navedena mera dovesti do povećanja životnog standarda građana, očekuju se i pozitivni efekti na bankarski sektor u vidu povećanja kreditne aktivnosti banaka. Kao i do sada, verujemo da će sve banke svoje poslovanje prilagoditi na način koji neće ugroziti poverenje postojećih i budućih klijenata, čime će obezbediti održivo poslovanje, sigurne prilive i budući rast. S obzirom na to da su prepoznale važnost podrške građanima i stabilnosti ekonomije u celini, sve banke koje u svojoj ponudi imaju potrošačke i gotovinske kredite u dinarima, kao i/ili stambene kredite obavezale su se da najkasnije do 15. septembra 2025. godine objave ponudu navedenih kredita sa sniženom kamatnom stopom - kažu u NBS.
Da su potrošački krediti bili vrlo skupi i u vreme jeftinog novca, te da će niže kamatne stope na njih građanima doneti znatne uštede, za Kurir ističe i Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije.
- Mnogi građani sa prosečnim primanjima koji su zaduženi imaju administrativne zabrane i redovno plaćaju rate, a ono što im ostane, troše za hranu. Niže kamate na gotovinske i potrošačke kredite za njih će značiti uštedu, koja će im ostaviti više sredstava za ličnu potrošnju. Što se tiče stambenih kredita, do sada je 90 odsto stanova kupovano za keš, a ograničenje kamatnih stopa na stambene kredite može povećati tražnju za njima. U tom pogledu ove mere će imati efekta i na uštede, a pritom neće uticati na pad kreditne aktivnosti, već će je čak i podići - ističe Stanić.