Za kupovinu prvog stana samo u Banci Poštanska štedionica mladi do 35 godina konkurisali su za stambene kredite u vednosti od 172 miliona evra, saznaje Kurir u toj banci.

Kako je za Kurir potvrdio Bojan Kekić, predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica, koja aktivno učestvuje u programu stambenih kredita za mlade do 35 godina, do sada je ta banka primila više od 2.100 zahteva za stambeni kredit u vrednosti od 172 miliona evra.

Bojan Kekić, predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica. Foto: Banka Poptanska štedionica

- Odobreno je više od 1.850 kredita, a oko 1.500 mladih porodica već se uselilo u svoj dom. Kao državnoj banci sa jasno artikulisanim državnim interesom, naša misija nije samo profit, već i stabilnost finansijskog sistema i podrška građanima. Nastavićemo da budemo prvi u primeni mera koje građanima donose nižu cenu finansiranja, a tržištu sigurnost i poverenje, na dobrobit naših klijenata i društva - ističe Kekić.

Predlog zakona kojim je Vlada Srbije pokrenula program subvencionisanih stambenih kredita za mlade usvojen je polovinom januara. Ovi krediti namenjeni su osobama starosti od 20 do 35 godina koje kupuju svoju prvu nekretninu.

Država subvencioniše deo kamatne stope i garantuje 40% iznosa kredita u prvih deset godina otplate. Minimalno učešće za kredit za mlade iznosi 1%, dok je maksimalni iznos kredita ograničen na 100.000 evra. Kamata u prvih šest godina iznosi 1,5%, zahvaljujuci državnoj subvenciji od 2 procentna poena.

Trajanje grejs perioda je najviše 12 meseci od dana kada je kredit odobren i pušten u tečaj. Na zahtev korisnika kredita, grejs period može biti i kraći ili u potpunosti ukinut.

Prevremena otplata kredita je dozvoljena u celosti ili delimično, bez naknade, u bilo kom trenutku. Kamata u prvih šest godina je fiksna i iznosi 3,5% godišnje.