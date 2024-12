Stambeni krediti koje subvencioniše država za kupovinu prvog stana trebalo bi da omoguće mladima od 20 do 35 godina da dođu do krova nad glavom uz samo jedan odsto učešća. Iako će takav kredit, sa značajno manjim učešćem od uobičajenih 20 odsto, biti znatno skuplji zbog veće osnovice i dužeg roka otplate, ovakva novčana pozajmica ima tu prednost što državna subvencija u većoj meri pokrivaju taj veći trošak.

Subvencionisani krediti će važiti za kupovinu prvog stana za mlade od 20 do 35 godina, a postoji i mogućnost da se starosna granica poveća do 40 godine starosti. Kakao je navedeno u saopštenju Ministarstva finansija ovo je radna verzija programa pomoći mladima da kupe stan.

Prva rata samo 93 evra

On je pojasnio da bi u navedenom primeru rata prve godine otplate takvog kredita iznosila 93 evra, što je, kako je naveo, mnogo manje od rente za stan, koliko mladi moraju da plaćaju. Od druge do šeste godine otplate kredita, precizirao je ministar, rata bi iznosila 175 evra, dok je realna rata za banku mnogo veća, ali država subvencioniše ostatak. Od šeste godine pa do isteka kredita ročnosti od 30, 35 ili 40 godina, pojasnio je, rata će iznositi šestomesečni euribor plus dva odsto.