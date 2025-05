Zakon koji se već nalazi su skupštinskoj proceduri podrazumeva da jemac kredita za mlade ne mora biti član porodice. Krediti za koje prema rečima predstavnika vlasti mogu konkurisati i mladi do 35 godina života, koji su nezaposleni ili rade pod ugovorima na određeno, a novina su i montažne kuće .

- Zapravo smo videli u predhodnih mesec ipo do dva, najveći pritisak je bio na grad Beograd i Novi Sad, negde oko 60 odsto, 65 odsto svih zahteva. Na ovaj način daje se još jedna mogućnost da ljudi van Beograda, Novog Sada i Niša kupe zemljište, sagrade montažnu kuću za mnogo manje sredstava nego što bi kupili stan, jer kupovina stana U Beogradu, u Novom Sadu sigurno ne možete bez 75.000, 100.000 evra, negde u unutrašnjosti da kupite zemljište da izgradite montažnu kuću sigurno možete da uklopite u nekih 35, 40.000 evra - objašnjava Vladimir Vasić, bankar i finansijski konsultant.

- Kosmaj koji je naročito interesantan za Beograđane poslednjih nekoliko godina, odnosno nakon korone možemo da pričamo od hiljadu pa do 3.000 evra, zavisi od lokacije, mikro lokacije itd, to je Kosmaj, ako pričamo o potezu oko Mladenovca prema Topoli, tu po nekim selima građevinsko zemljište može biti i 100 evra po aru, dakle prilično su raznolike cene. Ako želite da pravite kuću na nečemu što se zove teritorija grada Beograda, uglavnom pričamo o tome da je to Avalski, podavalski deo ima tu nekoliko interesantnih lokacija gde za taj novac i za manje od toga možete kupiti neki plac - ispričao je za Kurir televiziju Uroš Jovanović, agent za nekretnine.